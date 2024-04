Immobilier Provence : Sélection de maisons restaurées avec des matériaux nobles et naturels à vendre

Janssens Immobilier a sélectionné des propriétés rénovées avec des matériaux de qualité supérieure, typiques de la Provence, tels que la pierre de taille locale, les célèbres tommettes ou le bois d’olivier, et qui incarnent la quintessence du bien-être de la région.

Dans le cadre de son engagement à promouvoir le meilleur de l’immobilier haut-de-gamme en Provence, Janssens Immobilier présente une sélection de propriétés restaurées et disponibles à la vente.

A la recherche du bien-être provençal

Les propriétés, soigneusement sélectionnées, incarnent la quintessence du bien-être provençal. Elles mettent en avant l’utilisation de matériaux de qualité supérieure, typiques de la Provence, tels que la pierre de taille locale, les célèbres tommettes, ou encore le bois d’olivier, garantissant ainsi à nos clients non seulement un investissement pérenne mais aussi une immersion dans le patrimoine et le style de vie uniques de la région.

Chaque bien présent dans cette sélection a été méticuleusement remis au goût du jour pour répondre aux standards les plus élevés du confort moderne tout en préservant le charme et le caractère authentiques des demeures provençales.

Janssens immobilier souligne que nombre d’acqéreurs sont à la recherche de biens traditionnels, typiquement provençaux et plein de charme d’antan dans lesquels il est possible de jouir de tout le confort moderne. En effet, une maison sans travaux a plus de chance de se vendre.

Une propriété exceptionnelle à Eygalières (Alpilles) pour 4 990 000 €

Au cœur d’Eygalières, un village plein de charme dans les Alpilles, se cache une propriété exceptionnelle. Ayant été soigneusement rénovée pour offrir un cadre de vie des plus raffinés, ce bien est un oasis de calme et de sérénité.

La demeure, répartie sur deux niveaux, déploie environ 300 m² d’espaces habitables. L’entrée, accueillie par un joli patio, ouvre sur un univers de confort : des espaces de vie pensés pour le bien-être des habitants, dont un salon bibliothèque, une pièce à vivre généreuse avec cheminée, et une cuisine équipée s’ouvrant sur une salle à manger. Chacune des cinq chambres bénéficie de sa propre salle d’eau.

Huisseries en bois, tuiles anciennes et façades en pierre

Les finitions haut de gamme incluent des sols en pierre de Luget et du parquet en chêne massif qui ajoutent un cachet authentique à l’ensemble. La maison est équipée d’une pompe à chaleur gainée réversible avec chauffage par le sol au rez-de-chaussée pour un confort optimal en toutes saisons. Les huisseries en bois, les tuiles anciennes et les façades en pierre confèrent à la propriété un charme indéniable, rehaussé par des touches d’enduits à la chaux.

Pour une touche provençale, les volets double lame et le vitrage anti- effraction pour les baies du rez-de-chaussée allient esthétique et sécurité.

Le terrain de près de 2 500 m², clos et paysagé, est un véritable écrin de verdure. Il abrite une piscine chauffée, sécurisée et entourée d’une terrasse accueillante et offrant des vues imprenables sur les Alpilles.

Un mas en pierre rénové du XVIIIe siècle à Bonnieux (Luberon) à 4 440 000 €

Charme absolu pour ce mas en pierre du XVIIIe siècle entièrement rénové en vente à Bonnieux. Niché sur un très beau terrain de plus de 2 hectares arboré de platanes centenaires, pins, cèdres, oliviers, figuiers et autres arbres fruitiers, il bénéficie d’une généreuse piscine chauffée, d’un boulodrome, d’un espace jeux pour enfants, de plusieurs terrasses dont une couverte avec un barbecue intégré dans le mur augurant d’agréables soirées en famille ou entre amis.

Une demeure familiale à l’atmosphère d’antan

Cette belle demeure familiale à l’atmosphère d’antan, avec une décoration résolument moderne, offre une surface habitable de plus de 360 m² comprenant un vaste séjour avec salle à manger, une cuisine équipée, un salon TV et six chambres en suite avec salle de bains.

Côté prestations, vous y trouverez de belles pièces spacieuses et lumineuses, des plafonds typiques de la Provence et un éclairage extérieur qui rehausse la beauté du site en nocturne.

Une bâtisse du XIXe siècle à Bonnieux (Luberon) pour 9 550 000 €

Ancienne bâtisse du XIX e siècle comprenant 8 chambres, entièrement rénovée à Bonnieux, nichée au cœur du Luberon sur plus de 7 hectares de terrain en pleine campagne.

Le charme opère dès l’arrivée, avec un parc paysagé splendide et une variété d’essences méditerranéennes. L’allée piétonne, agrémentée d’une fontaine, mène à une entrée principale majestueuse. Un porche accueillant s’ouvre sur un hall d’entrée en pierre, plongeant les visiteurs au cœur d’un authentique mas provençal!

Une vue panoramique sur la campagne, les villages de Bonnieux et de Lacoste

Le rez-de-chaussée offre une cuisine spacieuse et un îlot central imposant. Un coin repas lumineux avec une grande baie vitrée donne sur le jardin. L’espace comprend également une arrière-cuisine, un bureau et un espace de rangement.

Ajoutez à cela un grand salon, une salle de projection, un dressing pour les invités et une cave à vins. À l’étage, une belle coursive dessert trois chambres en suite, deux terrasses dont une splendide de plus de 30 m² offrant une vue panoramique sur la campagne, les villages de Bonnieux et de Lacoste.

