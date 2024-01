Immobilier de luxe Provence : Un marché qui montre une résilience remarquable

Janssens immobilier, groupe d’immobilier haut de gamme fondé en 1999 par Carine et Rudi Janssens, associé à son partenaire international Knight Frank, dresse le bilan 2023 dans le luxe en Provence et à Saint-Tropez et confie ses projections et les tendances qu’il décèle pour 2024.

Un marché immobilier en gamme en Provence résilient

« Sur la Provence terre (Mont-Ventoux, Alpilles, Luberon, Uzès), l’année 2023 marquera probablement un repli, caractérisé par une contraction de notre volume de transactions de plus de 25%. Cependant, cette situation, bien que semblant inhabituelle, s’explique aisément à la suite d’une année 2022 exceptionnelle. Grâce à l’attractivité et à la résilience du marché immobilier de prestige en Provence, le groupe Janssens a démontré une remarquable résistance, notamment au cours du dernier trimestre, avec un chiffre d’affaires en 2023 se rapprochant de celui de 2021, voire dépassant de 25% celui de 2020 et 2019, années pré-COVID », explique Rudi Janssens.

Et il ajoute : « Plusieurs constats s’imposent : nous faisons face à un marché immobilier quasi-« double peine » : à mesure que nous montons en gamme, l’offre de qualité dans le segment « prestige » diminue, tandis que la demande a diminué d’au moins 20%, bien que restant très qualitative avec des acheteurs potentiels motivés. Nous évoluons ni dans un marché d’acquéreurs ni dans un marché de vendeurs.«

Les prix ne connaissent pas de baisse dans le segment prestige (+3 millions €) en raison du manque d’offres de qualité. Les propriétaires préfèrent conserver leurs biens comme un investissement à la fois sécurisant sur le plan financier et affectif.

La clientèle internationale, en particulier américaine, fait un retour marqué, profitant d’un taux de change très favorable

Dans la gamme jusqu’à 1,5 million, l’offre commence à reprendre, bien qu’elle reste encore 30% en dessous de la liste de biens à vendre pré-COVID. En conséquence, les acheteurs ressentent une certaine frustration, attendant une amélioration de l’offre et/ou une correction des prix, ce que nous excluons pour les biens de prestige sans défaut.

« À la fin de 2023 et au début de 2024, les premiers signes positifs de reprise, marqués par des ventes encourageantes, renforcent notre confiance. En raison d’une récession économique en France de plus en plus évitée, d’une inflation à la baisse et de taux d’intérêt stagnants, associés à une tendance à la baisse dans un contexte énergisant et olympique à venir, nous anticipons que la rareté des biens d’exception perdurera en 2024. Enfin, le marché premium résiste mieux que le marché classique, anticipant une reprise de vitalité dès le second semestre 2024, avec des prix stables dans le segment prestige dans un marché plus apaisé. On prévoit une légère baisse dans le segment entre 1 et 3 millions, offrant des opportunités d’achat en 2024, avec des préoccupations uniquement liées à une récession géopolitique pouvant affecter l’économie globale et le moral des acheteurs. »

Néanmoins, la Provence demeure une destination prisée pour sa qualité naturelle, culturelle et son art de vivre, des valeurs indiscutables.

Saint-Tropez : Une année en dent de scie

“L’année 2023 aura été pour la région de Saint-Tropez une année en dent de scie. Reprenant la dynamique de 2022, le premier semestre, très positif, a vu le prix de vente moyen et le nombre de ventes augmenter. Avec des clients toujours aussi friands d’acquisition, la dynamique du marché tropézien demeure alors à contre-courant du marché immobilier français. L’explication se trouve principalement dans la capacité financière de notre clientèle faisant appel au financement, et ce, non par nécessité, mais par confort financier et optimisation fiscale. Le modèle de financement via crédit Lombard a clairement joué un rôle majeur grâce à une plus grande flexibilité des taux (taux variables) mais aussi à un octroi basé non pas sur les revenus purs mais sur les actifs immobiliers et Financiers« , analyse Boris Auger, directeur d’agence à Saint-Tropez (Saint-Tropez, Littoral Varois et arrière pays varois).

Le second semestre 2023 a quant à lui montré des signes de fébrilité et d’incertitude avec un recul de l’activité et du nombre de demandes. Cependant, ce ralentissement n’aura été que de courte durée avec un regain d’activité constaté dès le mois de décembre. « Il semblerait que la légère baisse des taux et notamment de l’EURIBOR soit un élément favorable à notre marché, redonnant de l’optimisme et de la confiance pour 2024. Notre prévision pour 2024 : La reprise de l’activité ayant déjà débuté fin de 2023, nous ne pouvons que prévoir un retour à la normale pour mars 2024. Les biens sont disponibles à la vente et les clients semblent manifestement présents pour en faire l’acquisition. »

Les voyants sont donc au vert pour que l’année 2024 soit placée sous le signe de la prospérité. Petite particularité : le marché tropézien est assez peu volatile comparé à d’autres secteurs ¨Prime¨. Le COVID en est l’exemple parfait avec une hausse des prix de seulement 17.6% sur les 4 dernières années, soit une moyenne de 4,4% par an. Cette stabilité est un atout incontestable sur les investissements, tant résidentiel que commercial, rendant la région attractive même pendant une crise immobilière mondiale.

Location : Les propriétés offrant un confort optimal et domotique tirent leur épingle du jeu

“Dans l’ensemble, la saison 2023 maintient une stabilité par rapport à 2022, bien que des disparités sectorielles se fassent ressentir, en particulier dans la région du Luberon, où le marché est tendu : contrarié par la crise, des prix déréglés et marqué par une surabondance de biens. Malgré une baisse de 20% du nombre de nuitées réservées, notre volume d’affaires en 2023 reste équivalent à celui de 2022, indiquant un panier moyen supérieur de 2023 (+18% par rapport à 2022). Cette tendance s’explique par une augmentation générale des prix, ainsi que par des réservations sur la destination littorale (Var), où les loyers sont plus élevés», commente Enfin, Amandine Bigot, responsable commerciale de Made in Provence, service de location saisonnière.

Et elle ajoute : « Les tendances observées restent cohérentes avec les années précédentes, caractérisées par des réservations intergénérationnelles et une demande soutenue pour des propriétés offrant un confort optimal et domotique, des prestations haut de gamme, la qualité de l’environnement sans nuisances, mais également de l’authenticité et bien sûr du charme. En particulier, les biens se distinguant par leur rapport qualité-prix attirent l’attention et ce, même sur le segment du Luxe. Le début de la saison des réservations se caractérise toujours par des réservations de plus longues durées, s’étalant sur 2 à 3 semaines pendant la haute saison. »

La fréquentation du mois de juillet était globalement en retrait en 2023 mais l’une embellie est perceptible sur 2024 avec une légère anticipation des réservations pour 2024 par rapport à 2023. Le mois de juin se démarque du reste de l’année avec une hausse notable des réservations. En revanche, le mois d’avril, marquant le début de la saison, reste relativement calme pour le moment.

Seuls les biens proposant une certaine flexibilité sur la durée de séjour, acceptant des courts séjours sur les ailes de saison et une souplesse dans les conditions d’annulation feront la différence ; août affiche un léger retard, mais ce panorama devrait évoluer dans les prochaines semaines, étant donné que le premier quart de l’année représente à lui seul plus de 40% du volume d’affaires.”

La Provence reste une destination immobilière de choix

En conclusion, bien que l’année 2023 ait présenté son lot de défis sur le marché immobilier haut de gamme en Provence, il est encourageant de constater une résilience remarquable. Les fluctuations observées, notamment dans le segment prestige, soulignent la nécessité d’une adaptation constante. Toutefois, la demande qualifiée, la présence croissante de la clientèle internationale, et les premiers signes positifs en fin d’année suscitent un optimisme prudent.

Faisons confiance à la Provence, terre empreinte de beauté naturelle, de culture et d’un art de vivre inégalé. Les biens d’exception, avec leur attrait indéniable, continuent d’attirer une clientèle exigeante. La Provence reste, sans aucun doute, une destination immobilière de choix, rappelant que le beau et le bon persistent comme des valeurs incontestables. Ainsi, malgré les défis économiques mondiaux, faisons confiance à l’attrait intemporel de la Provence, qui demeure une décision immobilière sûre et gratifiante.