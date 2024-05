Crédit immobilier : Changer d’assurance emprunteur, la solution en attendant la baisse des taux

Un recul des taux directeurs par la Banque centrale européenne pourrait faire baisser le coût global des prêts immobiliers d’ici l’été. Mais malgré ces bonnes nouvelles, l’heure reste à l’attentisme pour les propriétaires qui souhaitent renégocier les taux de leur prêt immobilier.

Dans ce contexte, la renégociation de son assurance emprunteur peut représenter un levier intéressant pour les propriétaires d’un bien immobilier qui souhaitent faire baisser le coût de leur prêt. Quelles sont les conditions pour changer d’assurance ? Quels frais cela engage ? Assurly livre ses conseils pour négocier au mieux pendant cette période de transition.

L’équivalence des garanties : un prérequis lorsqu’on souhaite changer d’assurance

Pour pouvoir opérer un changement d’assureur, l’équivalence des garanties est la seule condition qui prévaut. Celle-ci implique que la vérification du niveau de protection offert par le nouveau contrat soit au moins équivalent à celui du contrat antérieur. Cette démarche vise à maintenir un niveau de protection adéquat face aux risques pouvant entraver le remboursement du prêt, tels que le décès, l’invalidité ou la perte d’autonomie, tout en préservant la stabilité financière de la banque contre les risques accrus de défaut de paiement.

Les critères d’équivalence se focalisent sur la nature et l’étendue des garanties fournies. Ils englobent généralement des garanties essentielles telles que le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), l’incapacité temporaire de travail (ITT) et l’incapacité permanente partielle (IPP). D’autres critères, tels que les franchises, les exclusions, et parfois des conditions spécifiques comme les limites d’âge pour certaines garanties, peuvent également être pris en considération.

Afin de garantir l’équivalence des garanties, il suffit à l’assuré de se référer à la Fiche Standardisée d’Information (FSI). Ce document, remis lors de la souscription du prêt, résume de manière concise les garanties du contrat, facilitant ainsi une comparaison directe et simplifiée.

Les frais à considérer pour changer d’assurance

Depuis septembre 2022, la loi Lemoine permet de résilier son contrat d’assurance à tout moment, sans frais ni pénalités.

Cette disposition s’inscrit dans la continuité de la loi Hamon de 2016, qui a prohibé la pratique de frais de délégation d’assurance emprunteur. Cependant, deux types de frais peuvent être envisagés du côté du nouvel assureur : les frais de dossier, dont le montant, quoique modique (quelques dizaines d’euros), vise à couvrir les charges administratives inhérentes à la souscription du nouveau contrat d’assurance emprunteur, et les frais d’adhésion à l’association des assurés, dont le coût, également de l’ordre de quelques dizaines d’euros par an, est requis si le souscripteur opte pour une assurance emprunteur proposée par une mutuelle ou une assurance fonctionnant sur un modèle associatif. Ces frais visent à financer l’adhésion à l’association et permettent ainsi au souscripteur de bénéficier des services afférents.

Par ailleurs, les frais médicaux liés à d’éventuels examens de santé sont intégralement pris en charge par l’assureur. Lorsque l’on envisage de migrer vers une nouvelle assurance emprunteur, il est plausible que le nouvel assureur demande la réalisation de certains tests médicaux afin d’évaluer l’état de santé du souscripteur. Ces examens peuvent inclure des analyses sanguines, des examens cardiaques ou d’autres évaluations spécifiques.

“Chez Assurly, nous avons à cœur d’accompagner au mieux nos nouveaux clients en les réalisant la totalité des démarches administratives de résiliation et de substitution à leur place. C’est à ce titre que les nouveaux assurés ne paient aucun frais de dossier ou d’adhésion pour leur changement d’assurance”, souligne Toufik Gozim, CEO et cofondateur d’Assurly.