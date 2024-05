Immobilier : Opinion System désormais accompagne aussi les notaires dans leur relation client

Les trois quarts des Français ont déjà fait appel à un notaire, dont plus de la moitié pour l’achat ou la vente d’un bien immobilier. Nommés par le ministre de la Justice, ces officiers publics disposent en effet d’un monopole concernant tous les actes liés aux transactions immobilières.

Mais leurs missions ne s’arrêtent pas là : contrat de mariage, succession, donation-partage, conseils juridiques, optimisation fiscale… ils jouent également un rôle de conseil essentiel, parfois gratuit et bien souvent méconnu, en matière de gestion de patrimoine tant privé que professionnel. Des compétences diversifiées et pointues qu’il devient d’autant plus important de valoriser que le marché de la pierre affronte une crise durable…

C’est pour l’accompagner dans la reconnaissance de la large palette de ses services et faire de l’expérience client un levier de performance économique que la profession notariale, frappée d’interdiction de publicité, s’oriente aujourd’hui dans une démarche qualité avec Opinion System, spécialiste des avis clients contrôlés certifié AFNOR.

Faire face aux défis d’une concurrence protéiforme et de restrictions de communication

On dénombre en France 6 961 offices et quelque 17 529 notaires en exercice en métropole et outre-mer (source : Conseil supérieur du notariat – juillet 2023). Le principe de liberté d’installation, posé par la loi Macron de 2015 pour, notamment, offrir de nouvelles perspectives aux jeunes professionnels, s’est traduit par une hausse significative du nombre d’offices notariaux créés : +40% entre 2017 et 2019.

Soumis selon les cas à la concurrence de leurs pairs (installation libérale de 600 nouveaux notaires recommandée par l’Autorité de la concurrence sur 2023-2025), à celle d’autres professions juridiques (avocats, experts-comptables, agents immobiliers, etc.), mais également plus récemment de startups issues de la LegalTech, il est devenu de plus en plus important pour les notaires de se démarquer pour assurer la croissance et la pérennité de leur activité.

Comment ces chefs d’entreprises peuvent-ils se faire connaître et développer leur clientèle alors que l’article 4.4.1 du règlement national du notariat leur interdit, à l’instar de toutes les professions réglementées, toute publicité à caractère personnel, y compris sur les réseaux sociaux ?

Faire des clients les ambassadeurs de leurs offres

Interrogés sur leurs critères de choix pour la sélection de leur professionnel, les Français placent la recommandation en tête de podium (37%), devant la proximité géographique (28%) et la recherche par internet (5%). Pour accompagner les notaires dans l’évolution de leur métier vers la relation-client et les soutenir dans la diversification de leurs activités, Opinion System leur permettra de capitaliser sur le bouche-à-oreille digital pour faire de leurs clients les meilleurs ambassadeurs de leur étude.

« Les notaires sont des officiers ministériels que l’Etat charge d’une mission de service public, mais ce sont également des chefs d’entreprise libérale soucieux de l’équilibre économique de leur étude. Alors que le marché de l’immobilier souffre, il devient essentiel de faire connaître la large palette de leurs expertises pour compenser la baisse des transactions. Au-delà de cette dimension conjoncturelle, il est important de leur permettre de capitaliser sur l’image très positive dont ils bénéficient auprès des Français pour mieux se démarquer d’une concurrence accrue et résister à l’ubérisation du droit ou à l’arrivée de l’intelligence artificielle, souligne Jean-David Lépineux, fondateur d’Opinion System. Mesurer la satisfaction des clients sur des points très précis, puis faire de cette expérience client un levier de fidélisation et de croissance est une démarche particulièrement innovante pour une profession réglementée. »

Une meilleure visibilité du service rendu et un outil de pilotage interne

« Rendre service à la population, est la mission première des officiers ministériels. Aussi, s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la satisfaction client est un préalable nécessaire pour progresser dans notre pratique et nous permettre de nous enrichir des retours d’expérience exprimés. Certifié ISO 9001 depuis quinze ans, nous avons décidé d’aller plus loin avec la solution de management des avis clients d’Opinion System qui, en l’espace de huit mois, nous a permis d’avoir des taux de retours plus importants et mieux qualifiés, explique Maître Gwendal Texier, membre de not.IT LAB. Les avis clients sont également un outil de pilotage très intéressant pour gratifier les collaborateurs les plus investis dans leur rôle de conseil et l’instauration d’une relation de qualité. »