Nomination : Alberto Agazzi et Nunzio Laurenziello, deux nominations stratégiques au sein de Generali Real Estate

Fort de sa position de leader en Europe, Generali Real Estate poursuit sa croissance sur les marchés mondiaux (Royaume-Uni, États-Unis, Asie Pacifique). Alberto Agazzi, prend de nouvelles fonctions pour piloter le développement commercial mondial de la société et devient Head of Generali Real Estate International et Nunzio Laurenziello est nommé CEO de Generali Real Estate SGR.

Dans le cadre de la réorganisation de Generali Real Estate S.p.A., menée par son CEO Aldo Mazzocco, Alberto Agazzi prend en charge de nouvelles responsabilités, visant à développer la croissance de la société sur les marchés mondiaux (Royaume-Uni, États-Unis et Asie Pacifique).

Genrali Real Estate renforce sa présence sur les marchés mondiaux

S’appuyant sur sa grande expérience des marchés européens et de l’Asie Pacifique, en matière d’actions, de dettes immobilières et de différentes catégories d’actifs, qu’il a acquise en tant que CEO et GM de Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio (Generali Real Estate SGR), Alberto Agazzi est chargé, dans ses nouvelles fonctions, de définir et de poursuivre les plans de développement commerciaux de Generali Real Estate sur les marchés clés situés en dehors de l’Europe continentale.



La stratégie de développement sur les marchés mondiaux s’appuie sur la solide position de leader que Generali Real Estate a déjà acquise en Europe, où la société est l’un des principaux investisseurs immobiliers et gestionnaires d’investissements, avec des opérations dans 9 pays et une gamme de fonds immobiliers paneuropéens spécialisés par classe d’actifs et profil de risque, géographiquement diversifiés.



Le conseil d’administration de Generali Real Estate SGR, à l’occasion de son renouvellement, a nommé Nunzio Laurenziello en tant que CEO.

Sous sa direction, Generali Real EstateSGR continuera de renforcer et d’élargir son portefeuille d’investissements transfrontaliers dans des actifs immobiliers et des stratégies pour le compte des sociétés du Groupe Generali et de clients tiers – en accélérant et en diversifiant en particulier la dette immobilière, l’hôtellerie et la logistique, et en consolidant les autres catégories d’actifs.

Parcours d’Alberto et Nunzio

Alberto Agazzi, 46 ans, a débuté sa carrière dans l’équipe de conseil en immobilier de Mediobanca et en tant que chef de projet pour une société d’ingénierie, avant de rejoindre le groupe Generali en 2005. Depuis, il a occupé des fonctions importantes telles que Directeur de la gestion des fonds pour Generali Immobiliare Italia SGR, Directeur général de Generali Real Estate Italy et Directeur de la gestion globale des fonds pour Generali Real Estate, avant de devenir CEO et GM de Generali Real Estate SGR S.p.A. Alberto est titulaire d’un master en administration des affaires de la SDA Bocconi et d’un diplôme en ingénierie du bâtiment de l’École polytechnique de Milan.



Nunzio Laurenziello, 41 ans, possède 18 ans d’expérience dans les secteurs de la gestion d’actifs et de la banque d’investissement à travers l’Europe. Il a rejoint Generali en 2018 et a développé avec succès la plateforme européenne de dette immobilière. Avant ça, il était Directeur chez Leonardo&Co, une coentreprise avec Houlihan Lokey en Italie. Nunzio a obtenu une maîtrise en sciences économiques et commerciales avec mention et une licence en économie à l’université LUISS Guido Carli de Rome.

Source : Genrali Real Estate