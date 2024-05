Immobilier et emploi : Les TPE et PME résistent face à la crise

Hausse du prix des matières premières et des taux d’intérêt, baisse de la construction neuve, le secteur de l’immobilier, au sens large, (agences immobilières, notariat, architecture, bâtiment) traverse depuis 2023 une crise polymorphe qui pénalise son activité. Selon la Banque de France, le nombre de défaillances d’entreprises a augmenté de 36,9% en un an dans la construction et de 41,4% dans les activités immobilières. Pourtant, au niveau de l’emploi, la situation est plus contrastée qu’elle n’y paraît.

En se concentrant sur l’évolution des suppressions et créations d’emplois au cours de l’année 2023, l’étude réalisée par le Cercle Perspectives en collaboration avec Init auprès de 11 090 TPE/PME de ces secteurs révèle de nombreuses disparités de situations, que ce soient entre types d’entreprises, entre secteurs ou régions. Cercles Perspectives est un groupe de réflexion regroupant les 19 plus grands cabinets d’expertisecomptable en France.

« Alors que l’année 2023 a été marquée par une crise sans précédent pour le secteur de l’immobilier dans son ensemble, notre étude démontre une résilience globale de l’emploi chez les TPE-PME, qui ont donné la priorité à la réallocation de leurs ressources humaines alors même que les plus grands acteurs du secteur mènent des plans de restructuration. » souligne Antoine de Riedmatten, Président du Cercle Perspectives et président du directoire d’In Extenso.

Une réallocation des ressources pour faire face à une crise immobilière inédite

Sur l’ensemble du panel des 11 090 entreprises répondantes, un constat s’impose : ce sont les entreprises de 5 salariés et plus qui ont connu le plus grand turnover, que ce soit en termes de suppressions d’emplois (33% des répondants) ou en termes d’embauches (40% des répondants). Ces entreprises ont en effet les moyens d’une forme d’agilité pour réallouer leurs ressources en interne vers des activités plus dynamiques.



Dans le BTP par exemple, de nombreuses TPE-PME ont recentré leurs efforts sur la rénovation plutôt que sur la construction neuve.

Si les TPE intermédiaires dans ce découpage (2 à 4 salariés) semblent à l’équilibre, puisque 24% des répondants ont supprimé des emplois et que 25% en ont créé, il n’en est pas de même pour les plus petites structures, relevant de l’auto-entreprenariat ou avec un seul salarié, qui ont pour le moment gelé les nouvelles embauches, en attendant que le marché reparte (+3%). Situées en fin de la chaîne de sous-traitance, elles sont souvent les premières à être impactées par les variations du marché.



Au total, les TPE-PME du secteur de l’immobilier ont quasiment autant supprimé d’emplois (26%) qu’elles ont créé (25%). Face aux transformations du marché, la moitié d’entre elles ont ainsi dû procéder à des ajustements dans la structure de leurs ressources humaines.

Suppressions d’emplois dans le notariat : un signe avant-coureur ?

Hausse des taux d’intérêt, insolvabilité des acquéreurs…le fort ralentissement des transactions immobilières, a fortement pénalisé l’activité des études notariales ayant un département immobilier important, notamment dans les zones les plus urbaines, et a conduit 42% d’entre elles à revoir à la baisse leurs effectifs.



Le secteur du bâtiment a été fortement impacté par la baisse de la construction neuve, qui a conduit 27% des TPE-PME à devoir soit procéder à des licenciements, soit faire face à des démissions ou proposer des ruptures conventionnelles…qui ont été toutefois compensés au global, pour 25% d’entre elles, par une réallocation des ressources humaines vers des activités plus porteuses comme la rénovation énergétique.

En pleine crise, les Hauts-de-France et le Grand Est continuent à recruter

Les régions où l’emploi dans le secteur du logement se porte le mieux sont les Hauts-de-France et le Grand Est, dans lesquelles 31% et 33% des entreprises répondantes ont déclaré avoir créé des emplois. Dans ces régions le dynamisme du secteur a été notamment tiré par l’implantation de nouveaux sites industriels (giga factory à Dunkerque, par exemple). Pour autant, le recul de la construction de logements neufs crée une grande inquiétude dans la plupart des régions.

Méthodologie

Le baromètre a été réalisé sur la base des données collectées par les 19 cabinets d’expertise comptable membres du Cercle Perspectives, sur la base d’un échantillon de 11 090 TPE-PME. La consolidation des données a été réalisée par le cabinet d’études INIT.

Ces TPE-PME couvrent les secteurs du notariat, de l’immobilier, du bâtiment et de l’architecture, dans les proportions suivantes.