Copropriété : Top 3 des raisons de conflits entre voisins

À l’approche de la Fête des voisins, qui se déroulera le 31 mai prochain, Matera, spécialiste des nouvelles solutions de gestion immobilière en France, dévoile dans une étude en collaboration avec l’IFOP le top 3 des raisons de conflits de voisinage.

1 copropriétaire sur 4 déclare avoir des conflits avec ses voisins

D’après une étude IFOP menée en collaboration avec Matera, 25% des copropriétaires interrogés, soit 1 copropriétaire sur 4, déclarent avoir des conflits avec le voisinage. Parmi les situations à l’origine des conflits, on retrouve dans le top 3 : les nuisances sonores (53% des copropriétaires interrogés), les tapages nocturnes (36% des copropriétaires interrogés) : il s’agit d’une nuisance sonore qui a lieu entre 22h et 7h du matin et le stationnement gênant (21% des copropriétaires interrogés).

Suivis de près par le mauvais entretien des parties communes (20%) qui semble semer le désordre dans les relations entre voisins ou encore les odeurs désagréables comme les déchets, les poubelles ou le barbecue (15%).

Apprendre à mieux connaître ses voisins, la clé pour moins de conflits de voisinage ?

Malgré ces chiffres, 56% des copropriétaires déclarent connaître assez bien leurs voisins et 1 copropriétaire sur 2 souhaiterait même approfondir ses relations de voisinage. Une solution qui pourrait pallier les conflits de voisinage.

Pour la société Matera, qui s’est fait connaître avec le modèle de gestion coopérative de la copropriété, le syndic coopératif permet justement de resserrer les liens avec ses voisins :

“Gérer sa copropriété en syndic coopératif permet non seulement plus de transparence et plus d’efficacité mais également plus de convivialité dans l’immeuble. Depuis 7 ans que nous nous sommes lancés, nous avons plein de témoignages de copropriétés qui ont mis en place des choses fantastiques dans leur immeuble, comme une expo de street-art dans les parties communes à Argenteuil, une copropriété sur l’Île-Saint-Denis, qui vit en habitat participatif ou encore une copropriété à Angers qui organise régulièrement des concerts acoustiques avec des artistes locaux ! Ce genre d’initiatives renforce les liens de voisinage dans la résidence et réduit considérablement les conflits. Et chez Matera, nous sommes persuadés que c’est l’un des vecteurs pour bien vivre dans son logement”, déclare Raphaël Di Meglio, Président de Matera.