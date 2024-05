Immobilier : CENTURY 21 aux côtés des habitants pour la Fête des Voisins

Depuis le 10 mai et jusqu’à la fin du mois de juin, les 960 agences du réseau CENTURY 21 vont inciter et aider les habitants à organiser des Fêtes de Voisins dans leur immeuble ou leur quartier. L’objectif est simple : tisser du lien social, favoriser l’entente de bon voisinage, apporter sourire et bonne humeur en toute simplicité !

Les agences Century 21 prêtes à aider les habitants à organiser une Fête des Voisins

« Partout en France, nos agences sont très impliquées dans leur ville et attentives au bien vivre ensemble. La Fête des Voisins est une merveilleuse occasion de resserrer les liens entre habitants et de « faire société » autour de moments sympathiques et conviviaux« , explique le réseau qui ajoute : « Le succès de cette fête depuis 25 ans, les moments précieux de partage qu’elle offre aux habitants et le plaisir qu’elle apporte aux équipes CENTURY 21, partenaire officiel pour la 2e année, nous ont totalement convaincus du bien-fondé d’encourager cet événement. Dans cette perspective, nous invitons les habitants qui le désirent à pousser la porte de leur agence CENTURY 21, afin qu’elle puisse les aider à organiser une Fête des Voisins unique ! »

Les collaborateurs du réseau distribueront affiches et dépliants

Pour que ces fêtes réunissent le plus grand nombre, les collaborateurs du réseau arpenteront les rues et serons présents dans les quartiers avec des affiches et dépliants informatifs. Comme toujours, ils seront aux côtés des habitants et des commerçants, alors n’hésitez pas à les solliciter.