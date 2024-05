Vous vous demandez ce qui distingue un développeur immobilier d’un promoteur ? « On ne se contente pas de construire ; on façonne l’avenir des villes en répondant aux besoins spécifiques des territoires. On aime bien dire qu’on est développeur immobilier parce qu’on fait un peu plus que de la promotion”, explique Laurent Mourey, directeur général de Linkcity, dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo.

Au micro d’ Ariane Artinian, le directeur général de la filiale de Bouygues Construction, présente Neoz, concept de logements locatifs familiaux prêts à vivre avec services à destinations des habitants (salle à manger ou chambre d’ami partagée, espace de coworking…). “L’immobilier va devenir de plus en plus serviciel ». La ville de demain ? « Transforme le déjà là pour le rendre plus désirable, plus aimable pour ceux qui vont habiter là« . Tout un programme.

