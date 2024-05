Immobilier Gordes : Maison bioclimatique à vendre dans le plus beau village du monde

Dans le plus beau village de Provence, Janssens immobilier commercialise cette maison bioclimatique de 200 m² avec une vue dégagée sur les monts de Ventoux et le Luberon, un jardin aquatique, piscine naturelle, bio-filtrée et une cascade.

Nichée dans la commune de Gordes, cette maison de conception bioclimatique, posée sur terrain de près de 4000 m², dans un cadre calme et paisible, et affichée à 1 650 000 € par le réseau Janssens immobilier représente une opportunité rare pour ceux qui cherchent à combiner prestige, confort, et respect de l’environnement en Provence.

Cette maison bioclimatique intègre des solutions écologiques avancées : triple vitrage, absence d’ouverture au nord, larges débordements de toiture, persiennes en bois à fermeture automatique, chauffage au sol par panneaux solaires thermiques avec appoint poêle à granules ou électrique, VMC double flux avec puits canadien.

« Selon le Wealth Report 2024 réalisé par par notre associé international Knight Frank, les particuliers sont à la recherche d’opportunités pour réduire leurs émissions. 21 % investissent dans des solutions basées sur l’écologie et 19 % dans des opportunités de réduction carbone par l’acquisition de terres« , précise le réseau.

Une gestion optimale de la chaleur solaire

La maison principale, d’une surface habitable de 200 m² sur deux niveaux, affiche une architecture soignée et des prestations de qualité. Le rez-de-chaussée propose un vaste espace de vie ouvert, comprenant un salon d’hiver doté d’un mur Trombe pour une gestion optimale de la chaleur solaire, une cuisine «Mouvement» en chêne massif entièrement équipée, une buanderie et une salle d’eau. L’habitation bénéficie également de «decks» et balcons orientés est et sud, optimisant l’exposition solaire.

Un appartement pour les invités

Un appartement indépendant de plus de 50 m² au même niveau permet d’accueillir famille et amis avec tout le confort nécessaire, offrant un salon-salle à manger avec kitchenette équipée, une chambre, une salle d’eau et une terrasse privative jouissant d’une vue imprenable.

Une vue dégagée sur les monts de Ventoux et le Luberon

À l’étage, l’espace est intelligemment distribué entre un bureau – bibliothèque offrant une vue dégagée sur les monts de Ventoux et le Luberon, deux chambres avec dressings et une spacieuse salle d’eau avec double vasque.

Un jardin aquatique avec piscine naturelle

Les dépendances comprennent un local technique, un sous-sol avec atelier et cave à vins, et un abri pour 3 voitures et un puit pour l’eau d’usage. Le jardin, un havre de paix, propose une terrasse couverte de 45 m², un jardin aquatique avec piscine naturelle, bio-filtrée et cascade et un atrium à l’ouest de la maison.