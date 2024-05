Immobilier avec piscines en Provence : Un marché qui repart avec à la clé des marges de négociation

La piscine devient un véritable espace de vie, intégrant des équipements comme une douche, une terrasse et une cuisine d’été, transformant le lieu en un véritable espace convivial et fonctionnel.

Avec une profonde connaissance du marché local et une passion pour les demeures d’exception, Rudi Janssens partage son analyse des tendances actuelles et des perspectives d’avenir pour les résidences de prestige avec piscine.

Belle propriété avec vue mer à Sainte-Maxime / 4 990 000 €

Le retour des clients sur le marché

« Au cours de l’année 2023, les clients manifestaient un réel besoin de voir évoluer les conditions du marché, espérant notamment une augmentation de l’offre et une réduction des prix, ainsi qu’un environnement financier plus clément. À présent, ces attentes semblent avoir été partiellement satisfaites puisque nous observons un retour significatif de notre clientèle. Actuellement, 80% de nos transactions depuis janvier ont été réalisées avec des clients fidèles, certains d’entre eux ayant patienté jusqu’à deux ans avant de revenir« , évoque-t-il.

De nombreux acheteurs se se concentrent sur l’acquisition de résidences secondaires avec piscine

Il est également notable que certains clients ne souhaitent plus reporter leurs projets d’achat jusqu’à l’été 2025. Ceux-ci se concentrent principalement sur l’acquisition de résidences secondaires, comme des maisons de vacances avec piscine. Du côté des vendeurs, Rudi Janssens remarque une plus grande disposition à négocier, avec des réductions de prix allant de 5 à 10% selon les cas. Cette flexibilité permet généralement de conclure des accords satisfaisants pour toutes les parties impliquées.

« Par ailleurs, l’offre immobilière commence à se reconstituer, bien que nous ne soyons pas encore revenus aux niveaux pré-pandémiques où nous avions plus de 600 maisons en portefeuille; aujourd’hui, nous en comptons 450. Cette augmentation offre plus de choix aux acquéreurs, qui ne demandaient que cela » poursuit-il.

Une réglementation plus stricte pour la construction de piscines

Concernant les maisons avec piscine, la réglementation devient plus stricte, surtout dans les zones rurales où les contraintes écologiques, notamment liées à la gestion de l’eau, rendent l’obtention de permis pour construire des piscines plus difficile. Les plans d’occupation des sols limitent souvent la taille des piscines à 40m². Cela représente un désavantage pour les propriétés sans piscine situées en zone agricole, car même si elles offrent la possibilité de personnaliser entièrement le projet, beaucoup de clients préfèrent acheter une maison avec une piscine déjà installée et conforme aux normes.

En outre, le coût de construction d’une piscine est en augmentation. Pour une maison d’une valeur d’un million d’euros, la construction d’une piscine peut représenter jusqu’à 10% du coût total, sans compter les délais de construction. Cela peut faire varier le prix de vente final entre une maison avec et sans piscine de 10 à 15%.

Domaine du 18ème siècle dans les Alpilles / 6 725 000 €

« La tendance est également à l’utilisation de produits plus naturels pour le traitement de l’eau, comme le sel au lieu du chlore, et à l’adoption de systèmes de filtration plus écologiques et responsables. Bien que la piscine naturelle n’ait pas encore percé sur le marché, on note une préférence pour les petits bassins traditionnels dans les maisons de village« , conclut Rudi Janssens.