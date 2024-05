Immobilier : EFAB et Emeria s’associent pour enrichir la formation et favoriser l’insertion professionnelle des étudiants

Avec ce partenariat, signé pour une durée de deux années scolaires, Emeria et Foncia s’engagent à recruter directement des alternants, jeunes diplômés et alumni issus de l’EFAB.

L’EFAB, l’école supérieure des métiers de l’immobilier, signe un partenariat avec Emeria, spécialiste européen des services immobiliers, comprenant notamment la marque bien établie Foncia.

Ce partenariat, signé pour une durée de deux années scolaires, est destiné à enrichir la formation des étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle dans le secteur immobilier.

Un accès privilégié à des opportunités de carrière pour les étudiants

Ce partenariat offre aux apprentis, jeunes diplômés et alumni de l’EFAB, des opportunités de placement diversifiées dans les métiers de l’immobilier, tels que la transaction, la gestion locative, la gestion de copropriété, le diagnostic et l’assurance. Ce partenariat garantit une transition fluide entre les études et la vie professionnelle, en offrant des stages et des contrats adaptés aux compétences acquises.

Victor Gervasoni, directeur de l’EFAB, déclare : « Ce partenariat avec Emeria et Foncia est un jalon crucial pour nos deux institutions. Il permettra à nos étudiants de bénéficier d’une formation de pointe et de saisir des opportunités professionnelles enrichissantes dans le secteur de l’immobilier. »

Une approche pratique et actualisée avec des projets pédagogiques innovants

La collaboration entre l’EFAB et Emeria se concrétisera par des projets pédagogiques innovants, tels que des séminaires, des conférences et des masterclasses. Ces initiatives actualiseront les contenus de formation pour répondre aux exigences du marché immobilier, tout en fournissant aux étudiants des études de cas concrets. Les étudiants pourront ainsi appliquer leurs connaissances théoriques à des situations réelles, renforçant leur compréhension et leur expertise dans le domaine.

Des opportunités de carrière immédiates et pertinentes par un recrutement ciblé

Emeria et Foncia s’engagent à recruter directement des alternants, jeunes diplômés et alumni issus de l’EFAB. Cette collaboration offre des opportunités de carrière immédiates et pertinentes, contribuant ainsi à l’épanouissement professionnel des étudiants.

« Le groupe Emeria, c’est le leader européen des services immobiliers. Nous sommes principalement connus en France pour notre marque historique qui est Foncia. L’EFAB, pour nous, c’est un choix évident, puisque c’est une école qui est spécialisée. Nous sommes sur un métier d’expertise. C’est également l’intérêt pour nous d’avoir un maillage territorial de l’école et d’être au plus proche, finalement, des étudiants qui sont nos futurs alternants, nos futurs collaborateurs », conclut le Directeur Recrutement d’Emeria.