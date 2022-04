Formation aux métiers de l’immobilier à Tours : La FNAIM et Citya Immobilier s’engagent derrière Excelia

Excelia a signé deux conventions de partenariat avec la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) et Citya, filiale du groupe Arche dont le siège est situé à Tours.

Quelques mois à peine après l’ouverture de sa filière immobilier (Bachelor et Master of Science), Excelia a signé ce 29 avril 2022 deux conventions de partenariat : l’une avec la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier), première organisation professionnelle représentative de l’immobilier et l’autre avec Citya Immobilier, filiale de Arche (réseaux Citya Immobilier, Laforêt, Guy Hoquet, Century 21 et Nestenn), puissant groupe immobilier, dont le siège social est situé à Tours. Au cœur de cette collaboration, la mise en œuvre de nouvelles formations et la stratégie partagée des trois partenaires de dynamiser le développement économique du territoire.

Un engagement commun pour la formation des professionnels de l’immobilier

Pour répondre aux nouvelles exigences du secteur de l’immobilier, Excelia lançait en 2021, en partenariat avec l’IMSI, Institut du Management des Services Immobiliers, un Bachelor of Science (BSc) en Gestion et Négociation Immobilières (Bac+3). Résolument tourné vers la dimension métier et la pratique, il privilégie les dimensions incontournables de l’expérience client, du digital et de la transition environnementale. Vif succès pour ce cursus qui a intégré près de 30 élèves dans sa première promotion.

Un Master of Science (MSc) Gestion des Services Immobiliers (Bac+5), également en partenariat avec l’IMSI, permet quant à lui de se former aux fonctions managériales du secteur. Très présentes dans les cursus, les entreprises participent à la vie d’Excelia, à l’instar de Citya Immobilier (accueil d’étudiants en stage, en alternance, recrutement de diplômés, participation aux jurys de concours…).

La FNAIM a mis la formation des professionnels de l’immobilier au cœur de son action politique et militante – en développant sa propre Ecole, car elle est le pilier qui garantit aux consommateurs la qualité des prestations délivrées par les professionnels et la sécurisation de leurs projets. C’est notamment pour développer cet axe que les trois partenaires ont formalisé deux accords de collaboration, ce 29 avril.

Un parcours de formation initiale dédié aux étudiants alternants chez Citya Immobilier

A la rentrée de septembre 2022, Excelia ouvrira, dans le cadre du BSc en Gestion et Négociation Immobilières, un parcours dédié aux étudiants en alternance au sein de Citya Immobilier. Un cursus qui offre aux étudiants l’opportunité d’intégrer le 3ème acteur du marché français de l’Administration de biens avec 4000 collaborateurs et 250 agences implantées dans 150 villes en France.

Dans le cadre de la convention signée avec Excelia, Citya Immobilier apportera sa contribution au Comité de Perfectionnement dont l’objet est d’assurer l’adéquation des contenus des formations de la filière Immobilier d’Excelia avec les besoins en compétences du secteur. Il participera également à diverses actions pédagogiques à destination des étudiants (consultancy project, Master Class, jurys…).

De nouveaux programmes de formation continue en partenariat avec la FNAIM

Avec la FNAIM, Excelia développera, via son entité Excelia Executive Education, et via l’Ecole des métiers ESI-FNAIM, des programmes certifiants (CQP immobiliers tels que définis par la Branche de l’immobilier) pour des personnes en reconversion professionnelle dans l’immobilier, ou des collaborateurs d’agences en évolution professionnelle.

Par ailleurs, les deux partenaires réfléchiront à la mise en place de programmes sur-mesure de formation continue pour le secteur immobilier (employés et managers) . Elle s’appuiera dans cette démarche sur les actions de formation déployées par la FNAIM depuis plus de 30 ans, sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre de « l’Ecole Supérieure de l’Immobilier Business Executive » qu’elle a créée. Ces formations contribueront à nourrir les besoins en compétences du territoire. La convention a été signée ce 29 avril sous l’égide de la FNAIM Nationale pour le département d’Indre-et-Loire.

Une dynamique commune porteuse de développement économique pour le territoire

L’objectif de ces partenariats est de servir efficacement une stratégie de dynamisation du développement économique du territoire.

Pour Excelia implantée à Tours depuis 2020, cette collaboration avec les professionnels s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de développement territorial : assurer la bonne adéquation de ses programmes à leurs besoins, produire des contributions intellectuelles utiles aux entreprises du territoire et renforcer l’apport d’Excelia en matière de développement durable, RSE, agilité managériale et digitalisation qui sont ses axes clés de recherche.

Pour CITYA IMMOBILIER, implantée à Tours depuis 1990, ce partenariat vient répondre à une volonté forte de pouvoir former des étudiants à nos métiers en local. Excelia, à travers ses diplômes certifiés par l’IMSI, vient proposer des formations qualifiées et reconnues en Gestion et Administration de Biens. CITYA IMMOBILIER s’associe à ces formations en créant un parcours dédié (Masterclasses, ateliers, soirées) proposé aux étudiants/alternants au sein du siège à Tours ou dans les agences de la région. Le partenariat Citya Immobilier/Excelia s’inscrit dans un but commun : susciter des vocations pour des métiers en pleine évolution, qui offrent une diversité de missions hors du commun, avec un impact societal et environnemental fort (loi de renovation energétique sur l’habitat) et de riches possibilités de carrière.

« Servir nos territoires est un des piliers de la stratégie d’Excelia. Ces deux nouveaux partenariats nous permettront de le faire de manière concertée. A Tours, grâce à un patrimoine riche et une situation géographique privilégiée, la dynamique immobilière est importante. L’offre de programmes de la filière immobilier d’Excelia répond aux besoins des entreprises du territoire et notre collaboration avec deux acteurs majeurs du secteur nous permet de nourrir plus encore la dimension professionnalisante de ces cursus», explique Bruno Neil, directeur général d’Excelia.

« Citya Immobilier est une entreprise qui connait une croissance exceptionnelle depuis sa création, il y a plus de 30 ans. Pour accompagner ce développement, nous investissons huit fois l’obligation légale en formation professionnelle de nos 4000 collaborateurs.. L’apprentissage et le recrutement de profils qualifiés sur nos métiers étant essentiels, nous sommes également attentifs à nouer des partenariats avec des écoles de qualité comme Excelia. A ce titre, nous accueillerons 300 alternants à la rentrée 2022 ; et pour la plupart, nos collaborateurs de demain« , ajoute Philippe Briand, Président Fondateur Arche – Citya Immobilier.

« Il y a près de 20 ans, la Fédération nationale de l’immobilier a créé l’Ecole Supérieure de l’immobilier pour former ses adhérents puis tous les professionnels, dans les meilleures conditions, aux métiers de l’immobilier. Cette 14ème Ecole des métiers développée par l’ESI nous rend très fiers ! Fiers de contribuer à l’insertion de demandeurs d’emploi et de montée en compétence des collaborateurs déjà dans le bain de l’immobilier. Fiers d’avoir rassemblé les bons interlocuteurs locaux pour apporter une solution aux tensions ressentis par les entreprises sur nos métiers. Ainsi les futurs « agents immobilier », « syndics », « administrateurs de biens », aux titres et métiers règlementés, possèderont tout le bagage pour relever les défis de la profession et garantir la meilleure qualité de service pour leurs clients. », déclare Jean-Marc TORROLLION Président FNAIM.