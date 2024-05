Laurent Wargnier, directeur chez Vaneau Saint-Charles, dévoile la situation immobilière dans le centre du 15ème arrondissement.

Attente d’une diminution des taux

Si nous devions définir les premiers mois de 2024, le mot repérage serait le plus adéquat. Les acquéreurs et les vendeurs ont été dans l’expectative afin de se faire une idée du marché et d’en analyser son évolution. La baisse des taux, encore poussive, n’a pas eu l’effet escompté et de nombreux acquéreurs préfèrent attendre une diminution plus importante d’ici la fin de l’année.

Sur le marché du haut de gamme, nous avons observé un regain d’activité au mois de mars, avec de beaux appartements familiaux qui ont intégré notre portefeuille. Le printemps est souvent la période propice à cette typologie de biens. Les prix n’ont pas évolué et sont restés stables par rapport à la fin d’année 2023.

Prix entre 10 500€ et 15 000 €

Les prix restent sur des valeurs similaires à la fin 2023, à savoir sur le secteur Charles Michels – Emile Zola- Boucicaut, des moyennes situées entre 10 500 €/m² et 11 000 €/m², voire 11 500 €/m² pour des biens sans défauts, et cela peut atteindre 15 000 €/m² pour des biens au dernier étage et avec terrasse.



Dans le quartier Motte Picquet / Commerce, les prix varient de 11 500€/m² à 12 500 €/m². Au sein du quartier Javel, nous sommes autour de 10 000 €/m². Enfin, les prix moyens sur les secteurs Lourmel – Balard se situent quant à eux entre 9 000 €/m² et 9 500 €/m²

Des clients à la recherche d’une résidence principale

Notre clientèle est majoritairement composée de français, mais nous avons également des expatriés, des libanais et des asiatiques. Les belles tours du 15e, qui offrent une vue dégagée sur la Tour Eiffel, sont particulièrement appréciées par cette clientèle internationale. Ils recherchent la plupart du temps leur résidence principale.



Nous notons qu’à l’approche des Jeux-Olympiques, de nombreux acheteurs souhaitent accélérer le processus d’acquisition de leur bien afin de signer avant le début de l’événement et idéalement ne pas avoir à déménager durant l’été.

Moins de travaux sur les premières acquisitions

Une nouvelle tendance se dégage afin d’accélérer les ventes sur les petites et moyennes surfaces. En effet, pour les premières acquisitions, les acheteurs ne souhaitent pas réaliser trop de travaux.

Nous préconisons donc de plus en plus aux vendeurs d’effectuer des rafraîchissements. Cela porte ses fruits et nous avons pu débloquer des ventes grâce à cette méthode qui est relativement nouvelle, car nous n’avions pas par le passé besoin de réaliser tous ces efforts.

Un regain d’activité en avril

Après un premier trimestre placé sous le signe du repérage et de l’attentisme, nous avons eu un net regain d’activité avec de nombreuses visites et demandes sur le mois d’avril.

Malgré des négociations toujours plus longues, ce dynamisme nous permet de rester positifs pour les prochains mois, avec des acquéreurs toujours motivés par leur projet, qui souhaitent aller vite.

Pour les autres, il faudra sûrement attendre septembre qui risque d’être marqué par un pic d’activité important à la fin des Jeux-Olympiques. De plus, la question des taux du crédit immobilier sera très importante et devrait nous offrir un second semestre mouvementé.

Paris 15ème : 2 exemples de biens à vendre

Lourmel, appartement de 137.72 m² – Prix : 1 985 000 €

Appartement rare au dernier étage, offrant une vue panoramique sur la Tour Eiffel et les toits de Paris. Il comprend une terrasse végétalisée et aménagée de 156.28 m² , 3 chambres, salle de bains, salles de douche.

Pasteur, appartement de 129 m² – Prix : 1 850 000 €

Bel appartement rénové avec gardien situé au 5e étage, qui a su conserver tout le charme de l’ancien. Il offre une galerie d’entrée, double séjour avec balcon exposé Ouest, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bain et cave.

Paris 15ème : 2 exemples de biens vendus

Villa Poirier, appartement de 87.03 m² – vendu : 9 600€/m²

Dans une impasse très recherchée, appartement situé au 3e étage qui offre une entrée, un séjour, une cuisine, 2 chambres, une salle de bains et une cave.

Charles-Michels, appartement de 70.55 m² – Vendu : 9 450 €/m²

Agréable appartement en étage avec ascenseur offrant une belle vue dégagée. Il comprend une entrée, un double séjour de 31 m², une cuisine équipée contemporaine, 2 chambres, une salle d’eau. Transports proches.