Crédit immobilier : Des taux à 3% d’ici à la fin de l’année ?

A quelques jours d’une probable annonce de baisse des taux directeurs de la part de la BCE, la détente sur les taux se poursuit. Selon le courtier Pretto, le rebond observé fin avril sur les coûts de refinancement n’a été que de courte durée, permettant aux établissements financiers de poursuivre dans leur trajectoire de baisse.

Les banques se montrent tout particulièrement flexibles pour les beaux profils (notamment avec des revenus totaux supérieurs à 80 000€/an), qui peuvent bénéficier d’importantes décotes, et promeuvent plus fortement leurs offres de financement pour les travaux de rénovation énergétique.

Les baisses de taux se poursuivent

Ces baisses de taux associées à une plus grande souplesse des conditions ouvrent des perspectives nouvelles aux emprunteurs, à condition de savoir à quelles banques adresser son dossier.

La trajectoire que dessinera la BCE le 6 juin sera clé pour définir les perspectives pour le crédit immobilier d’ici à la fin de l’année. Les anticipations de baisses successives laissent entrevoir une poursuite de la dynamique constatée depuis début 2024, avec des taux qui pourraient approcher les 3% d’ici à la fin de l’année.

La négociation sur les prix : une solution dans le contexte de marché

« Le contexte de marché est toujours fortement propice à la négociation des prix et rend notre nouvelle offre, la Garantie Zéro Conditions Suspensives, particulièrement attractive pour négocier jusqu’à 20% du prix affiché, et ce avant qu’une baisse des taux plus significative ne vienne réduire les opportunités de négociation », souligne Pierre Chapon, président de Pretto.

Evolution de la capacité d’emprunt pour un salaire de 4000€ brut mensuel (48 000€/an)