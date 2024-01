Crédit immobilier : En janvier, ça y est les taux baissent

Après une période d’accalmie pour reprendre son souffle une nouvelle dynamique s’engage. En effet le plafond a été atteint et les banques se réajustent à la baisse, un peu plus de la moitié des barèmes reçus est à la baisse et cela se retrouve sur quasi toutes les durées et toutes les régions. Ainsi seuls 3 taux moyens sur 10 ans sont stables.

Des écarts entre les régions

Les baisses sont en moyenne de 20 points de base avec cependant des écarts :

Les taux baissent globalement un peu moins en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Normandie qui étaient déjà mieux positionnées en matière de taux

Les taux baissent un peu plus en Auvergne Rhône Alpes, Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Provence Alpes Côte d’Azur qui étaient plus chères.

Des taux moyens harmonisés à 4 %

Ainsi le taux moyen sur 20 ans baisse entre 15 et 40 points de base en fonction du secteur géographique et s’harmonise à 4% !

« Nous sommes enfin dans une dynamique positive. Nous avons atteint le plafond en décembre et grâce à une baisse significative du coût de l’argent, les banques bénéficient de marges de manœuvre pour réduire le prix du crédit d’autant qu’elles ont besoin de conquérir de nouveaux clients. En effet, le 1er trimestre est déjà bouclé par les dossiers entrés au dernier trimestre (déblocage de fonds au 1er trimestre) et les chiffres ne sont pas à la hauteur des objectifs. Il faut dire que le marché a besoin de temps pour réentendre des messages positifs. Le fait que les taux baissent en soi, quel que soit le montant, permet aux ménages de ne plus avoir au-dessus de leur tête une épée de Damoclès. La tendance baissière permet d’envisager son projet sans risque de perte de pouvoir d’achat le mois suivant. La sérénité est un élément essentiel du marché de l’immobilier », précise Cécile Roquelaure, Directrice des Etudes d’Empruntis.

Source : Empruntis