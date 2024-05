Prêt étudiant : Le Crédit Agricole d’Île-de-France propose un taux exceptionnel de 0,5%

Selon la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes), le coût de la rentrée étudiante 2023-2024 en France s’est chiffré en moyenne à 3 024 euros pour un étudiant non boursier, soit une augmentation de 19%, poussée par une hausse de 8,88% des frais de vie courante.

Une offre destinée à tous les étudiants franciliens

Pour soutenir les étudiants et les aider à financer leur rentrée 2024-2025, le Crédit Agricole d’Ile-de-France adapte son offre de financement et propose un accompagnement à un taux de 0,50% jusqu’à fin septembre à tous les étudiants franciliens, clients ou non de la banque régionale. En fonction des études suivies, les montants empruntés peuvent aller de 750 à 75 000 euros pour une durée comprise entre 12 et 120 mois.

En 2023, plus de 2 300 étudiants franciliens ont pu bénéficier du prêt étudiant distribué par la banque régionale, pour un montant total de plus de 60 millions d’euros et un montant moyen de 25 880 euros.

Crédit Agricole d’Ile-de-France offre la possibilité de réaliser une simulation en ligne et de finaliser la souscription directement dans l’une de ses 275 agences de proximité.

Être bien accompagné dans les projets qui comptent

Au-delà du financement de ses études ou d’autres dépenses, être sûr de faire le bon choix nécessite d’être accompagné par un partenaire de confiance.

Pour simplifier le quotidien des étudiants franciliens, le Crédit Agricole d’Île-de-France a lancé en 2019 Globe-Trotter Place, un site qui propose de nombreux conseils et bons plans autour de 6 univers de besoins : se divertir, se déplacer, préparer son voyage, étudier, se loger et travailler ici ou là-bas. Une rubrique « Vous soutenir » présente également les aides et coups de pouces dont peuvent bénéficier ces jeunes franciliens.