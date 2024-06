Immobilier Issy-Les-Moulineaux : La FTI transforme des bureaux en 55 logements abordables et éco-responsables

Au 24 boulevard des Îles à Issy-les-Moulineaux, un ancien immeuble de bureaux datant de la fin du XXe siècle va connaître une nouvelle destination. En 2023, la Foncière de Transformation Immobilière a acquis l’immeuble à AG2R et a signé un bail à construire avec le bailleur Immobilière 3F qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération de transformation et la gestion locative des futurs logements. Ce projet innovant réalisé par le cabinet d’architecte Gaston Tolila et Nicholas Gilliland sera livré au second semestre 2026.

“Cette acquisition majeure témoigne une fois de plus de la capacité de la FTI à mener des projets de transformation de bureaux en logements au service des salariés de qualité dans les zones les plus tendues. La programmation s’aligne parfaitement avec les ambitions environnementales que portent le Groupe Action Logement”, souligne Katelle Le Guillou, directrice générale de la FTI.

Des logements confortables et lumineux

Le permis obtenu en mars 2024, prévoit la création de 55 logements abordables (14 LLS et 41 LLI répartis en 10 T2, 42 T3 et 3 T4) pour une surface habitable totale de 3 230 m². 90% des logements bénéficieront d’une double orientation, offrant ainsi une luminosité naturelle et un confort d’été optimaux. Tous les logements bénéficieront de balcons ou d’espaces extérieurs, et des espaces extérieurs communs seront créés pour favoriser les échanges entre voisins.

Le parti pris architectural consiste à procéder à un minimum de modification de l’existant nécessaire à la viabilité du projet. La quasi-totalité du gros œuvre est préservée et le projet se concentre autour de deux ajouts : l’extension du volume bâti côté Boulevard des îles et la création de coursives extérieures côté cœur d’îlot.

L’extension en structure bois permet de créer des surfaces de logements supplémentaires et d’offrir des espaces extérieurs conçus en loggia ainsi que des vues dégagées sur le parc de l’île St Germain et de la Seine. Les coursives généreuses en béton créent aussi des espaces extérieurs privatifs avec des vues privilégiées sur le jardin calme du cœur d’îlot.

« Ce projet est une occasion unique de transformer de nombreux bâtiments de bureaux obsolètes en grands logements atypiques et lumineux. C’est la ville qui se régénère de l’intérieur ! » Gaston Tolila et Nicholas Gilliland, architectes.

Une démarche éco-responsable forte

Ce projet s’inscrit dans une démarche éco-responsable forte. Ce programme répond aux enjeux bascarbone et vise les labels RE2020 sur l’extension et BBCA rénovation sur la réhabilitation et la certification NF Habitat HQE. En termes d’énergie, le projet sera fortement décarboné grâce à l’installation de pompes à chaleur. Le projet développe l’utilisation importante de matériaux biosourcés, avec la création d’une extension en structure bois et un bardage bois, et de matériaux issus du réemploi et de l’économie circulaire pour les logements (parquet, sanitaires…).

« Ce projet ambitieux illustre la volonté de 3F de valoriser le « déjà construit » dans une démarche environnementale vertueuse. La transformation de bureaux en logements cela représente pour 3F 1 100 logements déjà livrés, en cours de construction ou de développement. C’est un axe de développement d’avenir, tout spécialement dans les territoires à forte tension immobilière », conclut Valérie Fournier, directrice générale d’Immobilière 3F.