Immobilier Bry-sur-Marne : MDH Promotion livre une opération en Bail Réel Solidaire pour les primo-accédants

Ce nouveau mode d’accession à la propriété a permis à des primo-accédants assez jeunes, pour la plupart anciens locataires du marché libre vivant à Bry-sur-Marne ou venant de communes avoisinantes, d’acquérir un logement à un emplacement de qualité.

« Cette opération réalisée par MDH Promotion est un pari réussi. Faciliter l’accession à la propriété fait partie de notre ADN. Face à l’envolée des prix sur la commune, la démarche BRS nous a paru tout à fait naturelle. D’autres projets à Bry-sur-Marne et dans d’autres communes franciliennes sont à l’étude », souligne Philippe Jarlot, Président de MDH Promotion.

Cette nouvelle livraison porte à 50, le nombre de logements en Bail Réel Solidaire livrés par MDH Promotion à ce jour. 15 autres devraient prochainement être livrés à leur tour et 47 sont en cours de construction.

Un dispositif facilitant l’accession à la propriété des ménages aux revenus modestes

Entré en vigueur en mai 2017, le bail réel solidaire suit un principe simple : l’acquéreur achète l’appartement à titre de résidence principale et loue le terrain à un organisme foncier solidaire (OFS), qui en conserve la propriété. Pour « les Séquentielles », le foncier est porté par l’OFS HABITAT & HUMANISME. Cette dissociation entre le foncier et le bâti permet à l’acquéreur de bénéficier d’une décote significative ramenant son prix d’acquisition à un prix inférieur de 30 % de celui du marché.

« Le bail réel solidaire permet aux communes de développer une offre diversifiée (locatifs et accession) et de lutter contre la spéculation immobilière et foncière, précise Philippe Jarlot. Nos ambitions envers ce mode d’accession à la propriété sont grandes et d’autres résidences seront livrées d’ici 2025, avec pour objectif de couvrir près de 10 % du territoire francilien.»

Un cadre résidentiel privilégié sur le tracé du Grand Paris, à proximité du centre-ville et des bords de Marne

La commune de Bry-sur-Marne, qui a su conserver un esprit village, bénéficie d’un cadre naturel prisé avec plus de 10 hectares d’espaces verts. Ses habitants jouissent d’un excellent maillage autoroutier (A4, A86) et d’un réseau multimodal de qualité à proximité : RER A et bus. Celui-ci sera complété en 2025 par la création de la gare de Bry-Villiers-Champigny (ligne 15 du Grand Paris Express, RER E, Transilien P).

Près des bords de Marne, la réalisation s’insère harmonieusement dans un tissu résidentiel mêlant petits immeubles collectifs et pavillons. Elle est située à moins de 5 minutes à pied des commerces et services du centre-ville.

Conçue par le cabinet Atrium Studio, la résidence propose une architecture contemporaine en son centre et des lignes plus classiques aux extrémités. La façade est rythmée de séquences en parement de pierres meulières naturelles, tandis que le niveau d’attique, mis en valeur par une toiture à la Mansart en zinc, comprend également des parties en tuiles rouge-brun rappelant les pavillons avoisinants.

38 appartements du studio au 5 pièces avec jardins privatifs avec terrasses, loggias ou balcons

« Les Séquentielles » propose 38 appartements du studio au 5 pièces, pensées pour laisser pénétrer la lumière naturelle et la plupart des logements s’ouvrent vers l’extérieur à travers des jardins privatifs avec terrasses, des loggias ou des balcons. Tous les appartements sont dotés de places de parking couvertes, sur 2 niveaux distincts, et répondent aux exigences de la RT 2012 et de la certification NF Habitat