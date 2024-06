Immobilier New York : La maison de Drew Barrymore au bord de l’océan à vendre 8 millions d’euros

C’est une propriété au charme inégalé, un peu rustique, située à proximité de l’océan, au cœur de Sagaponack, à côté de Southampton, à Long Island, dans l’Etat de New York.

Située au 16 Old Barn Lane, la propriété, une grange des années 1920 reconvertie, appartient à l’actrice et animatrice de talk-show, Drew Barrymore. Celle qui s’est fait connaître avec E.T. l’extra-terrestre en 1982 l’a achetée il y a près de cinq ans pour 5,5 millions de dollars. Elle est aujourd’hui commercialisée par Sotheby’s International Realty – East Hampton Brokerage. Son prix : 8 millions d’euros.

Lena Yaramenko for Sotheby’s International Realty

Des baies vitrées, terrasses et patios ouvertes sur un magnifique jardin

L’ancienne grange et son cadre champêtre captive instantanément. L’ensemble de portes vitrées entourant les terrasses et les patios expose à l’air marin côtier et à l’environnement naturel. La cuisine et le coin petit-déjeuner, séparés par une terrasse privée pour les repas en plein air, sont adjacents à une grande salle spacieuse, créant ainsi un bel endroit convivial.

La propriété, posée sur 6879 m2 compte avec chambres, cinq salles de bains. Le point fort ? Les plafonds intérieurs.

Lena Yaramenko for Sotheby’s International Realty

Une propriété à l’abri des regards

Le parc abrite une piscine, un pool house, un terrain de pétanque. Le paysage enchante avec des essenses d’arbres et des jardins fleuris posés sur des pelouses sinueuses et vallonnées.

Le 16 Old Barn Lane Sagaponack compte aussi une maison d’hôtes avec une chambre, une salle de bain, un salon, un coin bureau et un magnifique toit-terrasse surdimensionné.

Lena Yaramenko for Sotheby’s International Realty