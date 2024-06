Mirjam Aardom, Vice-présidente Marques et Communication du groupe AVIV (SeLoger Meilleurs Agents en France) fait le point sur la stratégie de la marque SeLoger. Une marque au cœur de tous les projets immobiliers des Français et le partenaire de choix pour les professionnels de l’immobilier.

Mirjam Aardom, Vice-présidente Marques et Communication du groupe AVIV (SeLoger Meilleurs Agents en France) revient sur la stratégie de la marque SeLoger. Une marque au cœur de tous les projets immobiliers des Français et le partenaire de choix pour les professionnels de l’immobilier.

Quel est le secret de la longévité de la marque SeLoger ?

Mirjam Aardom : Présent aux côtés des Français et des professionnels de l’immobilier depuis plus de 30 ans, SeLoger est le site leader spécialisé en immobilier préféré des Français1. Consulté par près de 6 millions de Français chaque mois2,, c’est la référence pour tous les projets immobiliers : achat, vente, estimation, location, investissement, construction… D’ailleurs, les études sur la notoriété assistée de la marque montrent que 78% des Français connaissent SeLoger3. Un chiffre qui monte à 83% si on se concentre uniquement sur ceux qui sont en recherche d’un bien immobilier3. C’est conséquent et ce n’est pas un hasard, car nous mettons tout en œuvre pour faire vivre la marque et la faire évoluer. Un exemple : SeLoger reste de loin la première plateforme immo recherchée sur Google4. Autre exemple, le volet éditorial avec près de 15 000 articles proposés en lien avec l’immobilier. Il s’agit là d’une ressource unique sur le marché pour informer et activer des projets tout en boostant le référencement naturel du site. Ce qui nous anime : rester proche des Français et des professionnels qui façonnent le marché au quotidien.

Quelle est la stratégie de la marque SeLoger ?

M.A : Depuis des années, des investissements publicitaires importants permettent de soutenir la marque auprès du grand public et de construire une audience de qualité pour les professionnels. En 2023, nous avons identifié un territoire de communication décalé et drôle qui a séduit les Français. Notre campagne TV “Les voisins “ a été largement saluée par le public ainsi que par les experts. Elle figure à la 7ème place du classement établi par IPSOS des publicités grand public qui ont le plus marqué 2023. En 2024, nous avons également déployé une campagne à l’attention des professionnels pour rappeler la force de notre partenariat et mettre en avant à la fois nos clients et nos équipes qui sont chaque jour à leur service. Les professionnels de l’immobilier sont notre priorité et nous mettons tout en œuvre pour faciliter leur quotidien et les aider à développer leur activité, et ce quel que soit le contexte marché.

Et qu’est-ce que cela apporte aux professionnels qui vous font confiance ?

M.A :Tout le travail de la marque nous permet d’offrir à nos clients la visibilité qu’ils méritent. La communication constitue un pilier pour attirer les porteurs de projets sur nos sites et les diriger vers les pros. Sur les 20 millions de Français qui consultent un portail immobilier chaque mois, plus d’1 sur 3 se connecte sur l’un des sites de la galaxie SeLoger5. L’impact pour les professionnels est colossal : près de 130 000 demandes de contact pour un bien immobilier sont enregistrées chaque jour sur SeLoger, c’est plus d’une demande par seconde !6

Sans oublier que malgré le contexte, SeLoger observe une hausse du nombre de visites sur le site de +5%7 et que plus d’un tiers de notre audience nous est exclusive et ne consulte pas les portails de nos principaux concurrents8. SeLoger est le site 100% immobilier n°1 en France9 !

