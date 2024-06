Immobilier : Guy Hoquet a célébré les 30 ans du réseau à la Saint-Guy !

À l’occasion de la Saint-Guy, le 12 juin, Guy Hoquet à célébrer les 30 ans du réseau avec un dispositif de communication festif qui visait à permettre aux 3200 collaborateurs des 520 agences de partager cette journée spéciale avec leurs clients et partenaires.

Le dispositif de communication pour fêter les 30 ans de Guy Hoquet l’Immobilier s’est articulé autour d’une campagne nationale et d’outils d’animation qui ont permis d’organiser des moments festifs dans les agences du réseau autour du 12 juin, jour de la Saint Guy.

« À l’occasion du 30ème anniversaire de la marque, nous avons eu à coeur de montrer à quel point le métier d’agent immobilier est l’un des plus beaux métiers du monde », déclare Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Les 520 agences se sont drapées aux couleurs de cette Saint-Guy particulière, avec des visuels dédiés pour habiller l’écosystème digital de chaque agence ainsi que leurs comptes sur les médias sociaux. Chaque agence Guy Hoquet l’Immobilier pouvait participer à l’événement avec des contenus exclusifs qui retraçait l’histoire du réseau au cours de ces trois décennies et ses propres réussites. Cette initiative visait à rappeler et entretenir le lien entre Guy Hoquet et ses clients, en soulignant l’importance du rôle des conseillers dans la réalisation des rêves immobiliers des Français.

« Aider les Français à réaliser leurs projets de vie est la mission de toutes celles et ceux qui ont choisi de rejoindre le réseau depuis sa création en 1994. Ce dispositif de communication pour la Saint-Guy était une manière de partager leur passion et leur engagement avec le plus grand nombre”, ajoute Stéphane Fritz.

Une campagne nationale agrémentée d’un jeu concours

Les outils de communication mis à disposition des 520 agences a été construit autour d’un film réalisé spécialement à l’occasion des 30 ans de Guy Hoquet pour remercier clients, franchisés et collaborateurs de leur confiance.

En national, une campagne de communication sera déclinée jusqu’au 30 juin, à travers la diffusion et la sponsorisation du film et de visuels sur les médias sociaux grand public, l’habillage du site internet national et une visibilité spécifique dans les médias immobiliers BtoB.

Pour le grand public, l’événement est complété par un jeu-concours sur Instagram et Facebook, qui permettra de gagner 30 appareils photos vintage style 1994, en référence à l’année de création de Guy Hoquet l’Immobilier : le Kodak M35 ! Pour participer, il suffit de suivre la page FB ou Insta Guy Hoquet l’Immobilier et de mentionner 3 amis avec qui partir en vacances ! Les gagnants seront désignés par tirage au sort le 16 juin (15 gagnants sur Facebook, 15 gagnants sur Instagram).

30 ans d’expérience au service des français

En 1994, soit 4 ans après avoir créé sa première agence immobilière, monsieur Guy Hoquet se lance dans l’aventure entrepreneuriale en créant son propre réseau de franchise éponyme, avec un objectif : la satisfaction client. « Nous faisons le plus beau métier du monde », aime-t-il à répéter, « Les gens nous confient la recherche du bien qui compte le plus dans leur vie : leur maison. Comment peut-on risquer de mal faire ce métier ? ».

C’est aussi le premier acteur à proposer, dès 2009, des garanties sur le délai et le prix de vente : “l”Immobilier garanti”. 30 ans après, le réseau Guy Hoquet est l’un des leaders du marché. La mission des collaborateurs et collaboratrices est d’accompagner les français dans leur projet de logement autour de différents métiers comme la vente, l’achat, la location, la gestion locative.

En 2019, le réseau Guy Hoquet intègre le Groupe Arche, propriété de Philippe Briand, président-fondateur de Citya. Toujours dirigé comme une grande famille, le groupe Arche partage avec le réseau Guy Hoquet les mêmes valeurs humaines.

Stéphane Fritz, président du réseau Guy Hoquet depuis 2020, continue de perpétuer les valeurs initiées lors de la création de la marque : solidarité, engagement et sens du partage. “La véritable valeur d’une entreprise se crée entre le collaborateur et le client”, explique-t-il.

Aujourd’hui, le projet d’entreprise bapitsé “GHénérations”’ vise à réinventer et à élever l’immobilier dans la société. “Je crois fermement que l’immobilier est un ascenseur social et une opportunité de reconversion sans égal”, conclut Stéphane Fritz. “GHénérations” repose sur trois piliers majeurs : la formation, l’innovation et le ré-enchantement de l’expérience collaborateurs au service de l’expérience clients.