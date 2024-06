Immobilier : Optimhome signe un partenariat avec E-compromis pour accélérer les transactions

Fondée par Sandrine Marly, E-compromis a vu le jour après avoir constaté les nombreuses difficultés rencontrées dans l’élaboration des compromis de vente, souvent rallongés par l’arrivée de diagnostics obligatoires et diverses lois.

En collaboration avec Laurent Guillen, professionnel de l’immobilier, Sandrine Marly a développé cette solution numérique simple et efficace pour pallier ces défis. « Les compromis de vente, qui ne prenaient que 4 pages dans les années 90, en comptent désormais en moyenne 23, rendant le processus de plus en plus contraignant, » explique Sandrine Marly. Avec e-compromis, nous avons voulu simplifier et sécuriser ce processus. »

Optimhome met à disposition le logiciel E-compromis pour ses conseillers

Grâce à ce partenariat, les conseillers immobiliers Optimhome pourront proposer à leurs clients une solution crédible et rapide pour la rédaction des compromis et promesses de vente.

Cet outil, simple d’utilisation, permet aux conseillers de saisir certaines données pour générer des trames respectant le droit en vigueur, tout en sécurisant les transactions et en réduisant les délais habituellement très longs chez les notaires.

Un partenariat effectif et un webinaire dédié

Ce partenariat sera présenté en détail aux 1 800 conseillers du réseau lors d’un webinaire organisé le 27 juin prochain.

« Il n’y a aucun engagement pour les conseillers. Nous voulons leur offrir un atout supplémentaire pour sécuriser les transactions, surtout face aux délais très longs chez les notaires, ajoute Olivier Colcombet, Président d’Optimhome. Ce partenariat avec e-compromis est une véritable avancée pour nos conseillers et leurs clients. Il leur permet de gagner en efficacité et en sécurité juridique. »