Investissement immobilier Tours : Perl lance sa 1ère résidence en nue-propriété au prix moyen de 2 826 €/m²

Perl lance l’opération « ID’Halle », 27 appartements en nue-propriété situés à Tours dans le prolongement du centre-ville, proche du tramway et du jardin des Prébendes d’Oé, au prix moyen de 2 826 € le m².

Perl, spécialiste du marché de l’investissement en nue-propriété, lance, à proximité du jardin des Prébendes d’Oé, à Tours, la commercialisation de 27 appartements, répartis du 1er au 3ème étage, au sein d’une résidence à l’architecture bioclimatique mixant béton et bois dont la maîtrise d’ouvrage est réalisée par Ataraxia. Ces appartements, dont le début des travaux et la signature des actes notariés sont prévus au 4ème trimestre 2024, seront livrés au 4ème trimestre 2026. Perl offre ainsi aux épargnants des opportunités d’investissement pour tous les budgets qui permettent de lier épargne privée et sociétale.

Un investissement sécurisé, performant et également sociétal

« ID’Halle » est une résidence faisant partie de l’appel à projets innovants « Devenir Tours », sur le site « Hangar Col ». Nous sommes fiers de réaliser notre première opération en Usufruit Locatif Social à Tours, métropole dynamique au patrimoine historique sur les bords de Loire. Cette résidence présente tous les atouts pour des épargnants désireux d’investir dans l’immobilier et illustre le fait que l’épargne privée peut être mise au service de l’intérêt général. Ce placement est un investissement sécurisé, performant mais également sociétal car il permet de contribuer à l’augmentation de la production de logements à loyers abordables dans la métropole», commente Nicolas de Bucy, directeur général de Perl.

Un prix attractif à partir de 127 000 €

La résidence « ID’Halle », au cœur de l’effervescence tourangelle, offre des opportunités d’investissement pour tous les budgets. Moyennant une décote de 37 % du prix d’acquisition, les appartements sont accessibles à partir de 127 000 € et le prix moyen en nue-propriété est proposé à 2 826 € par m² (hors parking).



Pendant une durée d’usufruit de 17 ans, ces logements, de 40 à 90 m², seront loués par le bailleur Valloire Habitat à des locataires sous conditions de ressources. En plus de la gestion locative, le bailleur assurera l’entretien des biens pendant toute la durée de l’usufruit. Les épargnants pourront ainsi profiter d’un placement immobilier performant et serein, sans risque locatif ni contrainte de gestion.