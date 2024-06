Immobilier Grand Paris : Les nouvelles stations de la ligne 14 limitent la baisse des prix

Combien cela coûte d’habiter à proximité d’une des stations de la ligne 14 du métro parisien ? À quelques jours de l’inauguration des 8 nouveaux arrêts dans le cadre du prolongement de cette ligne, Meilleurs Agents dévoile les prix moyens des appartements autour des nouvelles stations et dresse le bilan de l’évolution des prix le long de la ligne 14 depuis son dernier prolongement en janvier 2021.

Des baisses de prix moins conséquentes à proximité des nouvelles stations

Depuis janvier 2022 et la remontée rapide des taux d’intérêts, les prix de l’immobilier à Paris et en Île-de-France ont respectivement baissé de -12% et -8,7%. Le prolongement de la ligne 14, permettant de relier à partir du 24 juin 2024, Saint-Denis Pleyel à l’Aéroport d’Orly, a cependant permis de limiter la baisse des prix de l’immobilier des quartiers autour des 8 nouvelles stations. En effet, les prix des appartements situés à proximité des stations déjà existantes de cette ligne ont baissé de -12,1% depuis janvier 2022 contre seulement -6,6% pour ceux situés à proximité des nouveaux arrêts.

« De manière générale, la proximité aux transports, notamment à une station de métro, a un impact significatif sur le marché immobilier en influençant positivement les prix des biens situés aux abords. Le prolongement de la ligne 14 a permis aux biens situés à proximité des nouvelles stations, telles que L’Haÿ-les-Roses ou Hôpital Bicêtre, de connaître une baisse moins forte de leurs prix que ceux globalement situés autour des stations déjà existantes ou de ceux situés dans la même ville, mais qui ne bénéficient pas directement de cette nouvelle attractivité”, explique Imane Selmane, Économiste chez Meilleurs Agents.

À lire aussi Immobilier Alpilles : Un marché actif et des marges de négociation de 5 à 8 % sur les maisons

L’arrivée des nouvelles stations a été anticipée depuis le dernier prolongement

Grâce au prolongement de la ligne 14, les nouvelles stations de L’Haÿ-les-Roses, Villejuif Gustave-Roussy et Saint-Denis Pleyel se retrouvent désormais toutes à moins de 18 minutes de la station Châtelet, au centre de Paris. En plus de bénéficier de prix abordables (inférieurs à 5 000€/m²), cette ouverture a permis aux quartiers situés à proximité de certaines de ces stations de connaître des hausses de prix depuis le dernier prolongement de la ligne en janvier 2021 : +1,6% autour de Villejuif-Gustave Roussy et +9,3% pour Saint-Denis Pleyel ou d’avoir des prix stables (-0,4% pour L’Haÿ-les-Roses).

Les appartements situés aux abords des nouvelles stations Hôpital Bicêtre et Maison Blanche, plus proches de Paris, ont quant à eux vu leurs prix baisser respectivement de -10,1% et -9,2% depuis janvier 2021 et le dernier prolongement de la ligne. Des dynamiques qui s’expliquent par des niveaux de prix déjà élevés : 7 695€/m² au 1er juin 2024 pour l’arrêt Maison Blanche et 5 297€/m² pour Hôpital Bicêtre.

« Le contexte immobilier actuel est tel que, même l’ouverture de nouvelles stations de métro, ne peut reléguer l’impact des conditions économiques et bancaires sur les projets des ménages au second plan. En revanche, la mise en service concrète des nouvelles stations de la ligne 14, couplée à une baisse des taux d’intérêt sur les prochains mois, pourraient permettre aux prix immobiliers de repartir à la hausse dans les zones résidentielles concernées par ce nouveau service de mobilité”, estime Imane Selmane.

À lire aussi Immobilier Ile-de-France : La Coop Foncière passe la cap des 2000 logements en BRS

Les points saillants à retenir de l’étude

Les prix des appartements situés à proximité des stations déjà existantes de cette ligne ont baissé de -12,1% depuis janvier 2022 contre seulement -6,6% pour ceux situés à proximité des nouveaux arrêts.

Cette ouverture a permis aux quartiers situés à proximité de certaines de ces stations de connaître des hausses de prix depuis le dernier prolongement de la ligne en janvier 2021 : +1,6% autour de Villejuif-Gustave Roussy et +9,3% pour Saint-Denis Pleyel ou d’avoir des prix stables (-0,4% pour L’Haÿ-les-Roses).

Les appartements situés aux abords des nouvelles stations Hôpital Bicêtre et Maison Blanche ont quant à eux vu leurs prix baisser respectivement de -10,1% et -9,2% depuis janvier 2021 et le dernier prolongement de la ligne. Des dynamiques qui s’expliquent par des niveaux de prix déjà élevés.