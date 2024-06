Immobilier Brest Iroise : Une résidence pour étudiants et jeunes actifs sortira de terre dans 15 mois

Une nouvelle résidence pour étudiants et jeunes actifs va sortir de terre dans un délai rapide 15 mois à Plouzané, au cœur du Technopôle Brest Iroise, lieu emblématique de l’excellence de la métropole brestoise en sciences et technologies marines.

Piloté par BMa et Linkcity, le programme comprend 244 logements locatifs sociaux. Cette résidence, attractive par ses services, s’inscrit dans une démarche d’industrialisation. La réalisation hors site et l’assemblage d’éléments préfabriqués sur le chantier permettent à Linkcity d’optimiser les délais de construction et de garantir une ouverture de la résidence à la rentrée universitaire 2025/2026 pour son gestionnaire l’Association des Amitiés d’Armor et son bailleur Axentia. Les travaux réalisés par Bouygues Bâtiment Grand Ouest viennent d’être lancés.

Une nouvelle offre de logements sociaux pour étudiants et jeunes actifs à Plouzané

Le Technopôle Brest Iroise, qui concentre des activités de recherche et d’innovation, d’enseignement supérieur et des entreprises majoritairement dans des secteurs technologiques de pointe, accueillait environ 2 170 étudiants en 2021, dont 530 étudiants internationaux, soit une progression de 10 % en 10 ans. Pour répondre à la demande croissante de logements sociaux étudiants à proximité des centres de formations et écoles du secteur, BMa a retenu Linkcity pour développer une nouvelle résidence de 2 bâtiments en R+3 offrant au total une capacité de 244 chambres, réparties en 207 logements sur une surface totale de près de 5.000 m² habitables : 195 logements T1, 6 logements T2, 13 studios PMR et 6 colocations de 5 logements.

Au rez-de-chaussée, les deux bâtiments offriront des espaces communs généreux : salle de convivialité́, cuisine partagée, salle de sports, espace de coworking, laverie, espace reprographie, etc. Notons que tous les appartements de la résidence seront de plus équipés d’un balcon.

Implantée sur un terrain de 9 104 m², cette résidence est idéalement située à l’entrée du Technopôle, au croisement de la route de Saint-Anne et de l’avenue Alexis de Rochon, à proximité́ du rond-point Auguste Piccard.

Le programme, développé pour le bailleur social AXENTIA, sera géré par Les Amitiés d’Armor, qui est implantée en Finistère depuis 1957. Cette association a vocation à promouvoir et favoriser des œuvres, des institutions et actions à caractère social, médico-social, sanitaire et culturel. Elle gère plus de 30 établissements sur le département, dont 3 foyers de jeunes travailleurs. 100% des logements de la résidence seront des logements aidés de type PLS (financés par le Prêt Locatif Social, attribués aux candidats locataires ne pouvant prétendre aux locations HLM, mais ne disposant pas de revenus suffisants pour se loger dans le privé).

Le parti pris architectural

Au sein d’un écrin naturel et végétal exceptionnel, la conception architecturale d’A3 Architectes a été guidée dès son origine par l’idée d’un espace naturel central sur lequel donnerait les logements et qui valorisera le site existant.

Le projet d’A3 Architectes trouve son identité au travers des caractéristiques intrinsèques du site, et de cette volonté de créer un bâtiment capable de générer du vivre ensemble, de la mixité sociale et de concilier confort et qualité de vie. Les talus et massifs boisés tout comme le chemin creux sont préservés et mis en valeur, et constituent la trame fondamentale du paysage naturel à l’échelle du Technopôle.

Dans sa logique d’implantation, le bâtiment disparaît derrière les arbres et les talus qui feront office de clôture naturelle, particulièrement en été.

Les façades sont façonnées par un jeu de balcons filants et revêtues d’une résille protectrice en bois, disposée comme une treille de jardin. Elle renforce l’intégration du bâti au paysage tout en créant un filtre qui offre davantage d’intimité pour les résidents.

Un chantier Lego : une construction industrialisée hors site

Le projet développé par Linkcity répond à la fois aux enjeux sociaux et environnementaux. La particularité du programme repose en effet sur le choix d’un mode constructif innovant, piloté par les équipes brestoises de Bouygues Bâtiment Grand Ouest et s’inscrivant dans la démarche BRYCK de Bouygues Construction ; une construction industrialisée hors site et une solution performante et durable qui allie qualité, confort, maîtrise des coûts, délais optimisés et impact carbone réduit.

Tous les éléments constitutifs des bâtiments sont ainsi préfabriqués hors site, en usine et atelier. Ils sont ensuite assemblés sur le chantier par Bouygues Bâtiment Grand Ouest et ses partenaires sous-traitants. Cette démarche s’applique aussi bien à l’extérieur des bâtiments, pour les prémurs et prédalles, les façades à ossature bois qui intègrent les menuiseries extérieures et les balcons, qu’à l’intérieur avec des gaines techniques, des salles de bain et des revêtements de sol préfabriqués.

Cette solution standardisée permet à la fois de maîtriser les coûts, d’optimiser les délais de construction (gain de 6 mois par rapport à un chantier en corps d’état séparé), de réduire notablement les nuisances sur site, mais aussi d’améliorer la qualité de la construction et sa performance environnementale. Elle est conçue pour répondre à de hautes exigences de sobriété et de performance énergétique et atteindre les seuils carbone et énergie 2025 de la RE2020. Le projet vise aussi l’obtention du label Biosourcé niveau 1.

La biodiversité au cœur du projet

Linkcity s’attache à développer des projets contribuant à la transition écologique des territoires afin de co-construire avec ses clients et partenaires des villes saines et durables. Ce projet de résidence en est un nouvel exemple. Il est engagé dans une démarche de labellisation Biodivercity, qui évalue et promeut les opérations valorisant la biodiversité dans les projets de construction, dans une démarche favorable à un meilleur équilibre entre les habitants et la nature dans les villes.