Immobilier : Guy Hoquet renouvelle son engagement pour la reconversion des joueurs et joueuses de rugby

Guy Hoquet renouvelle son engagement avec Provale pour une 2ème saison et permet ainsi aux joueurs et joueuses de rugby de se reconvertir dans l’immobilier.

À quelques jours de la finale du Top 14 qui verra le Stade Toulousain affronter Bordeaux-Bègles, Guy Hoquet l’Immobilier et Provale, l’union des joueurs et joueuses de rugby professionnels, renouvellent leur partenariat pour soutenir la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau. Cette collaboration vient confirmer l’engagement des deux partenaires à offrir des opportunités de carrière dans l’immobilier aux athlètes en transition professionnelle.

Essai transformé pour Guy Hoquet et Provale !

Depuis le début de leur collaboration en 2023, Guy Hoquet l’Immobilier et Provale ont permis à de nombreux joueurs et joueuses de rugby de découvrir et de s’informer sur les métiers de l’immobilier. Le renouvellement de ce partenariat vient renforcer cet engagement en offrant un maximum de ressources et d’accompagnement sur mesure pour les sportifs en reconversion

« Nous sommes très heureux de renouveler notre partenariat avec provale. La détermination et l’esprit d’équipe des joueurs et joueuses de rugby sont des qualités précieuses dans le secteur de l’immobilier. Avec ce partenariat, nous souhaitons offrir à ces athlètes toutes les clés pour réussir leur transition professionnelle et s’épanouir dans une nouvelle carrière», commente Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’immobilier.

À lire aussi Immobilier Ivry-sur-Seine : Vincent Targat ouvre une agence ERA

Un partenariat qui s’inscrit dans le projet d’entreprise « ghénérations », pour élever l’immobilier dans la société

Le partenariat s’inscrit dans le projet d’entreprise de Guy Hoquet, « ghénérations », qui vise à élever l’immobilier dans la société en offrant des opportunités réelles et sérieuses de reconversion professionnelle. À travers ce partenariat, les athlètes bénéficieront d’un accompagnement complet incluant des sessions d’information, de formation et d’intégration dans les agences du réseau Guy Hoquet.

“En donnant aux joueurs et aux joueuses un accès à tous les métiers de l’immobilier, nous leur offrons l’opportunité de trouver leur voie dans un secteur qui constitue un formidable ascenseur social, et qui répond au même besoin d’engagement dont ils et elles font preuve sur les terrains”, ajoute Stéphane Fritz.

À lire aussi Immobilier : Propriété-privée.com lance son service de Chasse Immobilière et muscle son organisation régionale

Un modèle de reconversion qui a déjà fait ses preuves chez Guy Hoquet

“L’immobilier est un domaine dans lequel on retrouve énormément de valeurs qui coïncident avec le sport de haut niveau : détermination, remise en question, objectif, réussite, et accomplissement personnel. Dans le réseau Guy Hoquet, nous avons la chance de profiter régulièrement de formations : c’est le leitmotiv d’une méthodologie qui nous pousse à nous professionnaliser et à augmenter nos compétences, quel que soit notre niveau d’expérience dans le métier”, témoigne Jean-Philippe Grandclaude, ancien joueur de l’USAP et désormais agent immobilier chez Guy Hoquet l’Immobilier à Perpignan.

Jean-Philippe Grandclaude

Un partenariat stratégiquement aligné

Malik Hamadache, Président nouvellement élu de Provale, exprime son enthousiasme : « Nous sommes ravis de continuer cette collaboration avec Guy Hoquet. Le succès de ce partenariat montre que de nombreux joueurs et joueuses de rugby trouvent dans l’immobilier une opportunité de reconversion professionnelle prometteuse. Ce renouvellement permettra à encore plus de sportifs de bénéficier de cette possibilité précieuse. »