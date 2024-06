Uzès : Château de village du XII ème siècle à rénover

Immobilier Uzès : Château classé à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historique, d’environ 550 m², doté d’un bel escalier à vis qui dessert 10 chambres, salons, cuisine et toutes les autres pièces, cherche preneur.

Situé au cœur d’un village provençal à seulement 25 minutes d’Uzès, ce château classé ISMH (Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques) d’environ 550 m² est à vendre. Le village accessible à pied offre toutes les commodités nécessaires permettant une vie paisible.

10 chambres et 7 salles de bains

Le château comprend 10 chambres, plusieurs salons, une cuisine et diverses autres pièces qui attendent d’être rénovées. Un bel escalier à vis dessert les différents niveaux de la demeure. Un jardin central offre un cadre agréable pour les repas estivaux, tandis qu’un jardin non attenant avec piscine complète cette propriété, offrant un espace de détente supplémentaire.

À lire aussi Nice : Penthouse d'exception de 8 pièces et 316 m² à Cimiez

Le donjon édifié au XIIe siècle

Ce château présente une riche histoire remontant au XII ème siècle avec l’édification du donjon encore présent et pour lequel les raisons de construction sont inconnues. Au pied de cette tour se trouve une maison forte datant du XIII ème ou du XIV ème siècle, identifiable par ses tours caractéristiques. Les remparts construits au milieu du XIV ème siècle ont transformé la maison forte en une résidence plus confortable. Une partie du chemin de ronde, permettant de faire le tour des remparts, est encore visible.

De cette époque ne subsiste que le réduit attenant à la salle des gardes qui comprend une cannonière destinée à défendre la tour Nord. En 1562, le château fut incendié par les religionnaires durement combattus par la famille La Fare qui était catholique, la reconstruction a été réalisée entre 1567 et 1571 par des artisans locaux.

L’aile Est du château a été bien conservée, bien que certaines cheminées en pierre de taille aient disparu, à l’exception de celle de la salle de garde qui porte encore le blason de la famille La Fare. L’aile Sud, endommagée par un incendie au XVIII ème siècle, a été reconstruite entre 1946 et 1954. La façade, ayant subi des dégradations aux XVIII ème et XIX ème siècles, a été elle aussi rénovée en 2011.

À lire aussi Saint-Jean-de-Luz : Très belle maison rénovée proche des plages et écoles

Un château qui cherche un propriétaire qui saura le rénover avec passion

Vendu par la famille La Fare au XVIII ème siècle au baron de Sabran, le château a ensuite été désigné comme «vieux château délabré» et divisé en deux parties. Il fut abandonné entre 1884 et 1919, puis utilisé par diverses personnes, notamment des catéchèses, un perruquier, une fanfare et des ouvrières qui conditionnaient des médicaments pendant la Première Guerre mondiale.

Ce château, riche de son histoire et de son potentiel, est prêt à accueillir un nouveau propriétaire passionné par la rénovation et le patrimoine. Que ce soit pour une résidence principale ou un projet touristique, cette propriété représente une opportunité unique.

Son prix : 900 000 €. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Janssens immobilier Knight Frank.