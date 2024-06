Location étudiante : Un excellent outil de lutte contre l’inflation

Dès le début de l’été, les résultats des premières affectations tombent pour les bacheliers, qui doivent se préparer pour leur entrée dans l’enseignement supérieur. Comme toujours, ce moment de l’année représente, pour de nombreux étudiants, plus ou moins aguerris en la matière, le moment de la recherche d’un logement étudiant. Et l’une des raisons pour lesquelles de nombreux étudiants peinent à trouver un logement est justement le manque d’habitat adapté au profil de ces derniers.

Or, de nombreux propriétaires ou loueurs de meublés pourraient avoir tout intérêt à se pencher sur cette question, car, dans un contexte dominé par l’inflation, ce mode de location permet bien souvent d’apporter un complément de revenus appréciable. Le point avec Baptiste Bochart, Juriste pour Jedéclaremonmeublé.com.

La location étudiante, qu’est-ce que c’est ?

La location étudiante désigne le fait, pour un propriétaire de meublé, de louer un logement à un étudiant, en prenant son statut en compte. Cette pratique a d’ailleurs donné naissance à un contrat de location spécifique, appelé le « bail étudiant ».

Le bail étudiant : une durée déterminée pour plus de flexibilité

De nombreux Français détiennent des biens qui sont inoccupés une partie de l’année, et cela souvent par crainte de ne plus pouvoir en disposer librement. Pourtant, une solution de location adaptée pourrait permettre de répondre à cette inquiétude.

Justement, si le bail étudiant se présente comme un contrat de location meublée de longue durée classique, et répond aux mêmes exigences en matière de formalisme et d’obligations, il s’en distingue cependant sur sa durée. En effet, là où un contrat de longue durée voit sa durée minimale fixée à un an, et est soumis au principe de la tacite reconduction, le contrat de location étudiante prend fin au bout de 9 mois, l’équivalent d’une année universitaire.

Or, à l’expiration de cette période de 9 mois, le propriétaire récupère le logement, sans avoir besoin de donner congé. Ce fonctionnement devrait donc permettre de rassurer de nombreux propriétaires. En effet, le dilemme qui se pose souvent en matière de location se situe entre la location de longue durée, ou sur de courtes durées en vertu d’un bail saisonnier. Si la location de longue durée est gage de stabilité, et permet de dégager un revenu fixe, elle est aussi contraignante pour le propriétaire car il ne peut jouir de son bien de quelque manière que ce soit, et doit respecter des conditions strictes pour mettre fin au bail et récupérer son logement. À l’inverse, la location saisonnière permet plus de flexibilité, et bien souvent des revenus supérieurs, mais demande une plus grande implication de la part du propriétaire.

Le bail étudiant permet donc de choisir le meilleur de chacune de ces options : d’un côté le bien sera loué pendant 9 mois, et de l’autre, les 3 mois restants, à savoir les mois d’été très prisés des vacanciers, pourront permettre au propriétaire de pratiquer une activité de location de courte durée, ou d’user du bien pour lui-même.

Et, si la crainte de trouver des locataires peut être un frein, que les propriétaires se rassurent : la demande de logements par les étudiants est très importante. Et puisque les études durent généralement plusieurs années, rien n’empêche de s’entendre avec un bon locataire étudiant pour établir un bail étudiant chaque année, puis d’avoir recours à son réseau pour trouver un nouveau locataire lorsqu’il viendra à partir ;

En somme, le bail étudiant constitue une excellente opportunité, d’autant que cette pratique n’est nullement engageante pour le loueur. Chacun pourra ainsi choisir de cesser cette activité, ou d’évoluer, au gré de sa volonté, sur une activité de location de longue durée ou, au contraire, se concentrer sur la location de courte durée.

La résidence étudiante : un bon secteur pour un premier investissement ?

La location étudiante se pratique aussi au sein de résidences services. Ces établissements spécialisés se concentrent sur l’accueil d’une clientèle spécifique, dont les étudiants font partie.

En contrepartie d’un prix d’achat réduit, voire de la possibilité d’acheter en VEFA (Vente en état futur d’achèvement), les investisseurs peuvent devenir propriétaire d’un logement dans une résidence étudiante. Il ne pourra certes pas y habiter, puisque ce bien, comme tous ceux présents dans la résidence, sera directement géré par l’établissement, qui, en contrepartie, s’engage à payer tous les mois un loyer au propriétaire, que l’appartement soit loué ou non.

Entre prix réduit et rendement fixe, la location étudiante fait donc figure de secteur dans lequel il peut être intéressant de penser à investir.

Une pièce inoccupée : Avez-vous pensé à la chambre étudiante ?

Chacun est librement de louer une partie de sa résidence principale, et cela peut-être particulièrement avantageux pour compléter ses revenus. Pourquoi, alors, ne pas louer une chambre disponible dans votre résidence principale ? Le loyer sera certes moins élevé, mais il constituera néanmoins un revenu supplémentaire.

« À ce sujet, il est important de savoir que la location d’une chambre dans sa résidence principale peut permettre de bénéficier d’une exonération d’impôts lorsque le prix est fixé dans une limite raisonnable. Pour le dire plus précisément, si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges comprises, n’excède pas le plafond de 206 € en Île-de-France, et 152 € pour les autres régions », rappelle Baptiste Bochart, Juriste pour Jedéclaremonmeublé.com.

Résidence étudiante et colocation : une bonne solution ?

La location étudiante fait souvent penser à la colocation, et il est vrai que cette dernière peut incarner une bonne option. La colocation pour les étudiants consiste en la location d’un même appartement à plusieurs personnes, qui y ont chacun une chambre et partagent le reste des pièces, ce qui leur permet donc de se loger moins cher. Quant au propriétaire, il peut trouver plus rapidement preneur qu’en essayant de louer un grand appartement, surtout s’il se situe dans une zone où les prix de location sont élevés.

Il faudra toutefois bien veiller à respecter les spécificités de la colocation, notamment quant au contenu du contrat de location, et de la méthode de cautionnement.