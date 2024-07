Immobilier : Sébastien Tedesco devient CEO de Keller Williams France

Keller Williams France annonce la nomination de Sébastien Tedesco en tant que Chief Executive Officer (CEO). Ce dernier, pur produit de l’immobilier depuis 2006, apporte avec lui une richesse d’expérience et une expertise avérée.

Après une carrière de dirigeant de plusieurs agences, Sébastien a démontré son aptitude à accompagner et à former les professionnels de l’immobilier, leur permettant d’atteindre des niveaux exceptionnels de performance et d’épanouissement, au travers de son organisme de formation et de coaching Accelerimmo.

Sébastien Tedesco en poste chez Keller Williams depuis 2023

En janvier 2023, Sébastien a rejoint Keller Williams en tant que directeur de la performance, avant de devenir directeur des opérations. Ses initiatives et ses réflexions sur l’avenir de l’immobilier ont grandement enrichi notre approche humaine et innovante de la profession.

« Depuis maintenant 7 ans, nous travaillons tous avec passion, énergie et engagement pour importer et déployer les modèles et la culture unique ‘Agent-Centric’ Keller Williams en France. Nous sommes fiers du chemin parcouru et des accomplissements réalisés ensemble. Avec Sébastien à la tête de notre compagnie, nous sommes convaincus que son aura, son professionnalisme, son intelligence stratégique, ses qualités d’écoute et sa clairvoyance permettront de hisser Keller Williams France au sommet« , précise Christian Fabre, Directeur Général de Keller Williams France, avec enthousiasme.

Jérôme Fabre reste Président de KW France

Jérôme Fabre, Président de KW France, continuera à assurer ses responsabilités vis-à-vis de Keller Williams à l’international et à s’impliquer dans des projets stratégiques plus près des agents. Christian Fabre, en tant que Directeur Général, se concentrera désormais sur les stratégies financières de l’entreprise et ses obligations juridiques.

« Le comité de direction et l’ensemble des équipes de KW France sont engagés à soutenir Sébastien Tedesco dans sa mission de conduire KW France vers un avenir brillant et innovant. Nous sommes impatients de voir la compagnie continuer à croître sous son leadership éclairé », précise Christian Fabre.