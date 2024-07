Immobilier : Foncia lance son guide de la rénovation énergétique pour les propriétaires bailleurs

Foncia dévoile son guide de la rénovation énergétique à destination des propriétaires bailleurs disponible en accès libre sur Foncia.com ainsi que sur l’application MyFoncia. Avec ce guide, Foncia poursuit son engagement en faveur de la rénovation énergétique afin de contribuer à l’amélioration du parc immobilier résidentiel sur l’ensemble du territoire.

Il a pour objectif de répondre à la demande croissante de clarté de la part des propriétaires bailleurs dans un contexte réglementaire parfois complexe et ainsi les aider à pouvoir continuer à louer leur bien en toute légalité.

Un guide pédagogique à destination des propriétaires bailleurs

Disponible sur tous les supports Foncia depuis le 8 juillet 2024, ce guide de seize pages regroupe toutes les informations nécessaires pour informer au mieux les propriétaires bailleurs et les encourager à initier un projet de rénovation énergétique. Conçu pour être le plus pédagogique possible, il revient sur la réglementation en vigueur, les avantages de la rénovation énergétique, ses grandes étapes, les solutions de financement existantes ainsi que sur l’Étude Rénov +.

Ce guide sera mis à jour par Foncia au fur et à mesure des évolutions réglementaires et des nouvelles problématiques de terrain afin d’informer efficacement les propriétaires bailleurs.

Un guide dans la continuité des objectifs fixés par Foncia

La publication de ce guide s’inscrit dans la stratégie déployée par Foncia de sensibilisation et d’accompagnement de ses clients aux obligations et enjeux réglementaires de la rénovation énergétique. En tant qu’acteur leader dans la gestion locative, Foncia gère plus de 400 000 biens et a réalisé 70 000 locations sur l’année passée.

En 2022, Foncia s’est ainsi engagée à travers la signature de son Green Deal avec le Plan Bâtiment Durable à la mise en œuvre de solutions opérationnelles de rénovation énergétique. Avec 15 000 heures de formations dispensées auprès de 100 % de ses 1 200 gestionnaires et des 70 référents sur le sujet, Foncia multiplie les actions pour informer ses clients, notamment :

Organisation et participation à des évènements dédiés Depuis 2022, Foncia organise des tables rondes au sein de son réseau d’agences partout en France pour informer ses clients sur la rénovation énergétique. Foncia organise des webinaires dédiés et participe à des conférences sur le sujet. Création de contenus pédagogiques Foncia crée et met à disposition des contenus pédagogiques :Foncia a notamment publié en septembre 2023 un guide de la rénovation énergétique à destination des copropriétaires ou encore récemment une fiche pédagogique pour faire la distinction entre les différents diagnostics existants. Élaboration d’offres adaptées Foncia propose des offres adaptées : En mai 2023, Foncia a déployé son offre Étude Rénov +, une solution clé en main à destination de ses clients propriétaires bailleurs et vendeurs / acquéreurs pour réaliser les travaux en parties privatives d’un bien permettant d’améliorer l’étiquette énergétique du DPE pour atteindre à minima la lettre E

« Le chemin est encore long avant d’atteindre les objectifs ambitieux fixés par la loi climat et résilience. En tant qu’acteur économique responsable, nous activons tous les leviers à notre portée pour initier les travaux de rénovation énergétique qui contribueront à leur échelle à atteindre zéro émission de gaz à effet de serre en 2050. La publication de notre guide de la rénovation énergétique à destination des propriétaires bailleurs s’inscrit dans la continuité de l’ensemble des démarches déjà réalisées pour et auprès de nos clients, notamment celle du guide de la rénovation énergétique pour les copropriétaires », précise Corina Osadciuc-Mahé, responsable rénovation énergétique de Foncia.