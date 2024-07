Immobilier Saint-Émilion : Le Château Latour Ségur est à vendre plus de 3 millions d’euros

Le Château Latour Ségur, une propriété du XIIème siècle, classée monument historique, est à vendre à côté de Saint-Emilion. Il fera le bonheur des amoureux des vieilles pierres et des passionnés d’histoire.

C’est un domaine d’Exception, nichée au milieu des vignes et des bois, qui est à vendre du côté de Saint-Émilion : Le Château Latour Ségur. Grâce aux rénovations engagées par Corinne Dray et André Nizet, il bénéficie depuis 2016 du label monument historique.

L’histoire de ce site emblématique remonte à 1137. Ce château a en effet traversé les siècles, accueillant des figures importantes et des événements notables. Il est à vendre 3 675 000 € par le réseau d’agences immobilières John Taylor.

Un monument d’histoire de la région

En 1606, le Cardinal François de Sourdis, archevêque de Bordeaux, visita le château lors d’une tournée pastorale. En 1611, l’Abbé Raymond de Martin, baron de Lussac, étendit les prérogatives des Abbés commenditaires après avoir négocié un échange avec le Seigneur de Calvimon. En 1620, Allain Favereau de Terrien gérait les affaires de l’Abbaye sur la baronnie de Lussac et les environs. En 1649, l’Abbé Raymond de Martin, conseiller aumônier du Roi, loua ses possessions à Soursac en Périgord à Jehan Rambaud, notaire royal, malgré une rivalité avec le Prieur de l’Abbaye, Dom Antoine Lhoste.

Une rénovation selon des critères historiques

Nichée dans plus de 3 hectares de parc avec deux lacs privés, cette résidence a conservé son caractère d’époque grâce à ses cheminées magnifiquement préservées, ses boiseries et ses ferronnerie.

En entrant dans le domaine par une allée impressionnante, vous serez accueillis par un bâtiment rénové offrant des chambres avec des jardins privés. La propriété propose également six suites extérieures privées, chacune avec son propre jardin, parking et accès. Les suites sont parfaitement équipées avec des cheminées et des bains à remous.

Une ancienne chapelle, transformée en spa professionnel

L’ancienne chapelle a été transformée en salle de réception, d’une superficie de plus de 100 m², et est adjacente à un spa professionnel logé dans un amphithéâtre. Ce havre de paix comprend 3 salles de massage, un jacuzzi, un hammam et une piscine extérieure chauffée, toutes creusées dans la roche.

Entre charme d’époque et luxe moderne

Avec un espace de vie total d’environ 955 m², le bâtiment principal comprend deux salons, une salle à manger, une cuisine semi-professionnelle, trois suites au deuxième étage, ainsi qu’une chambre d’amis, un dortoir avec salle de douche et une chambre séparée au deuxième étage, complétés par des combles et des caves.