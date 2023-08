Dans les 5ème et 6ème arrondissements de Paris, sur la Rive Gauche, les prix des biens standards sont orientés à la baisse. La cote des produits exceptionnels elle se maintient. Deccryptage

Comment se porte le marché immobilier parisien dans les 5ème et 6ème arrondissement de la capitale ? Voici l’analyse et les conseils de Rodolph D’Andrea, Team Leader Engel & Volkers.

Pas de morosité sur dans l’ultra luxe

Dans le secteur du luxe et de l’ultra luxe nous avons la chance de nous démarquer malgré la morosité actuelle.

Nous proposons des emplacements exceptionnels et rares, nos clients ayant la capacité financière d’envisager l’acquisition de ces biens sont moins affectés par le durcissement des conditions bancaires actuelles.

De plus, les acquéreurs étrangers sont encore moins impactés par ces mesures.

Pour de nombreux clients, les critères de recherche essentiels sont un très bel emplacement, de belles

prestations, un intérieur sans travaux, une vue sur monument, un étage élevé et un espace extérieur.

Les biens répondant à ces critères ont des prix stables, voire en hausse.

Jusqu’à 40 000 euros et plus le mètre carré pour l’exceptionnel

Aujourd’hui un bien en parfait état avec extérieur peut être vendu à un prix au mètre carré très élevé qui peut dépasser les 40 000€ pour les emplacements exceptionnels comme sur le jardin du Luxembourg ou encore des rues privilégiées de Saint-Germain-des-Près, comme rue de Furstenberg, rue Jacob ou encore sur les Quais offrant une vue sur la Seine, très appréciées par les acquéreurs étrangers.

Récemment, nous avons réalisé la vente d’un hôtel particulier de 300 m2, proche du jardin du Luxembourg, à un client Américain, sans condition suspensive.

Le 5ème plus impacté par la baisse des prix

Quant aux biens standards, notamment ceux en étage bas, sans ascenseur, nécessitant des travaux, même dans ce bel arrondissement, il est important de conseiller aux vendeurs un ajustement entre 5% et 8% du prix par rapport au début 2022.

Le marché du 5ème arrondissement est légèrement plus impacté par un ajustement des prix en raison de son caractère historiquement hétérogène.

Cependant, cet arrondissement enregistre plus de demandes pour de l’investissement locatif car les prix sont plus abordables que dans le 6ème arrondissement.

L’attrait international des 5ème et 6ème arrondissement de Paris

Les 5ème et 6ème arrondissements continuent d’attirer des clients étrangers, notamment des Américains qui ont une préférence pour le quartier Saint-Germain-des-Prés et le quartier Mouffetard.

On n’y trouve également des clients originaires de l’Europe de l’Est ainsi que des entrepreneurs français n’ayant pas besoin d’emprunter auprès des banques.