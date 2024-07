Immobilier : « La vente à réméré, une solution sécurisée pour propriétaires en quête de liquidités », Boris Intini et Hugo Baillet (PraxiFinance)

Invités de Mon Podcast Immo, Boris Intini et Hugo Baillet évoquent les atouts de la vente à réméré pour les propriétaires en mal de liquidités.

Boris Intini, directeur général de Praxi Finance, et Hugo Baillet, directeur marketing et communication sont les invités de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, ils nous éclairent sur la vente à réméré, une solution financière méconnue mais prometteuse.

La vente à réméré, une bouffée d’air pour les propriétaires

« La vente à réméré, c’est une solution qui permet à un propriétaire ayant besoin de liquidités de vendre temporairement son bien immobilier à un investisseur, avec la possibilité de le racheter dans un délai maximum de cinq ans, et ce, au même prix de vente initial», explique Boris Intini. Concrètement, le bien est vendu à 60% de sa valeur, offrant ainsi une source de trésorerie immédiate au vendeur.

Un principe simple et efficace

La vente à réméré repose sur un principe simple : le propriétaire vend son bien tout en conservant l’option de le racheter. Cela permet de dégager des liquidités immédiates sans perdre définitivement son patrimoine immobilier.

Une solution en période de tension financière

La vente à réméré est une option à envisager dans les périodes où des liquidités sont cruciales : besoin de rembourser des dettes, faire face à des frais de succession, ou simplement injecter du capital dans votre entreprise. « Nous avons récemment aidé un chef d’entreprise qui, grâce à la vente à réméré de sa résidence principale, a pu réinjecter du cash dans son entreprise et continue à vivre dans son bien», précise Hugo Baillet, directeur marketing et communication chez Praxi Finance.

Un soutien pour les entrepreneurs

La vente à réméré offre une solution flexible pour les entrepreneurs en difficulté financière, leur permettant de stabiliser leur situation tout en conservant la possibilité de racheter leur bien une fois la tempête passée.

Une formule sécurisée pour tous les propriétaires

La vente à réméré ne s’adresse pas seulement aux chefs d’entreprise. « Elle est accessible à tous les propriétaires de biens immobiliers qui ont besoin de libérer de la trésorerie rapidement, souligne Boris Intini. Que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, cette solution permet de dégager un capital important sans perdre définitivement son patrimoine. »

Quid de la mauvaise réputation du réméré ? « Nous voulons redorer l’image de ce produit, car il est bon et sécurisé, encadré par la loi et signé devant notaire», déclarent les dirigeants de Praxi Finance. Ils s’engagent à offrir un service transparent et éthique, éloigné des dérives antérieures.

Un encadrement légal strict

La législation française encadre strictement la vente à réméré, garantissant ainsi la sécurité de toutes les parties impliquées. En cas d’impossibilité de rachat, le propriétaire peut toujours vendre le bien à un tiers et rembourser l’investisseur. « Le propriétaire n’est jamais pieds et poings liés. Il a toujours la possibilité de vendre son bien sur le marché», assure Hugo Baillet.

Ce podcast offre un éclairage précieux sur une solution financière souvent mal comprise. En écoutant Mon Podcast Immo, découvrez comment la vente à réméré peut transformer une situation financière délicate en une opportunité viable et encadrée.