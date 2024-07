Seqens Solidarités et l’Ordre de Malte France ont signé un protocole d’accord inédit en vue de la réalisation d’un centre d’hébergement d’urgence flottant dans le 15ème arrondissement de Paris.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du développement de l’habitat adapté, notamment au bénéfice des plus fragiles, au cœur de l’action de Seqens Solidarités, filiale du groupe Action Logement, dédiée à l’hébergement spécifique. C’est aussi une composante essentielle de la devise hospitalière de l’Ordre de Malte France, association qui agit auprès des plus fragiles à travers des initiatives de terrain dans les secteurs de la solidarité, de la santé, du médico-social, et du secourisme.

Alors que les crises sanitaires et économiques ont révélé et amplifié des besoins importants en matière d’accompagnement des plus démunis, Seqens Solidarités et l’Ordre de Malte France nouent ainsi un partenariat inédit. Il vise à proposer aux personnes en grande précarité une offre d’hébergement renouvelée et innovante dans un cadre atypique et qui a fait ses preuves : la Seine, sur un établissement d’accueil spécifique, la péniche.

Un centre d’hébergement d’urgence flottant nouvelle génération

Face à la pression foncière en Ile-de-France, Seqens Solidarités réinvente donc son offre et innove en investissant l’eau et les berges de Seine pour créer de nouveaux espaces ou réaménager des espaces existants pouvant accueillir de l’habitat adapté.

Situé dans le 15e arrondissement de Paris, le site du Fleuron Saint-Jean de l’Ordre de Malte France, qui accueille des personnes précaires depuis 1999, va bénéficier de transformations d’ampleur. Le nouveau centre d’hébergement d’urgence flottant, imaginé par Seine Design, lauréat du concours de maitrise d’œuvre, verra le jour en décembre 2025. Plus vaste, modernisé, il proposera une offre d’accompagnement plus large. L’ancien fleuron restera ouvert pendant la durée des travaux.

Seqens Solidarités, par ailleurs maître d’ouvrage, sera propriétaire de l’établissement flottant et l‘Ordre de Malte France en assurera l’exploitation, de façon à se consacrer à l’accompagnement social global des personnes accueillies, son cœur de mission historique. Une convention tripartite sera conclue entre Seqens Solidarités, l’Ordre de Malte France et HAROPA (gestionnaire de la Seine à Paris) pour une durée de 15 ans.

Les travaux devraient démarrer à la fin du mois de juillet.

« Le partenariat avec L’ordre de Malte France répond en tous points aux objectifs et à la mission de Seqens Solidarités d’accueil des plus fragiles ; cette expérimentation en matière d’habitat spécifique, aura vocation à se développer dans les prochaines années », explique Elisabeth NOVELLI, Directrice générale de Seqens Solidarités

« Tout en répondant à des besoins en forte hausse en matière d’hébergement d’urgence, l’Ordre de Malte France se donne les moyens, à travers ce projet avec Seqens, de renforcer le volet hébergement de son action en matière de solidarité, ajoute Cédric CHALRET DU RIEU, président de l’Ordre de Malte France. Nous proposerons, avec ce centre nouvelle génération, des conditions d’accueil sensiblement améliorées au service des passagers, avec l’aide de nos salariés et de nos bénévoles ».