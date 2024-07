Immobilier : Foncia soutient à une jeune lycéenne dans l’ascension du Kilimandjaro

Foncia soutient Lise, jeune lycéenne handicapée, dans son ascension du Kilimandjaro avec le projet « On a tous une montagne à gravir », visant inclusion et sensibilisation par le sport

Foncia, n° 1 en France de la gestion de copropriétés, de la gestion locative et de la location de biens apporte son soutien, à travers sa Mission Handicap, à Lise, jeune lycéenne de 17 ans en situation de handicap au lycée Jean XXIII à Reims dans son ascension du Kilimandjaro dans le cadre du projet « On a tous une montagne à gravir ». Lise, qui a débuté son ascension samedi 13 juillet, prévoit près de 50 heures de marche en haute montagne pour atteindre cette semaine le toit de l’Afrique.

« On a tous une montagne à gravir », la force du collectif pour rendre la société plus inclusive

Au cœur de cette initiative portée par le lycée Jean XXIII à Reims et plus particulièrement Marc Besancenez son directeur, et en partenariat avec l’association Alopias, ce sont au total 6 élèves dont Lise et 6 accompagnants qui ont pris le départ mercredi 10 juillet à destination de la Tanzanie et ont ainsi débuté leur marche samedi 13 juillet pour gravir le Kilimandjaro.

Avec pour objectifs de promouvoir l’inclusion, de sensibiliser les nouvelles générations aux bienfaits du sport et de réfléchir aux enjeux environnementaux, le projet « On a tous une montagne à gravir » met en avant le pouvoir du collectif. L’aventure de ces jeunes s’étend sur 7 jours avec 5 journées de montée et 2 jours de descente.

Un parrainage dans la continuité des engagements de Foncia et du groupe Emeria

Sensible au combat mené par Lise pour démontrer que le handicap n’est pas un frein à la performance, Foncia grâce à l’engagement de ses équipes en local, a saisi l’opportunité de devenir partenaire de son ascension du Kilimandjaro afin de contribuer positivement et directement au rayonnement des talents sur l’ensemble du territoire.

Foncia, par ce soutien officiel, souhaite également réaffirmer sa contribution dans la valorisation des engagements et des passions de chacun comme elle a pu le faire avec ses collaborateurs grâce à sa campagne « À chacun ses rêves et ses défis ».

Sensibiliser le collectif aux salariés en situation de handicap ou malades

Ce partenariat a été rendu possible grâce la « Mission Handicap » de Foncia créé en 2021. Au sein de cette mission, une équipe est entièrement dédiée aux salariés en situation de handicap ou malades. Elle a pour rôle de sensibiliser le collectif au sujet du handicap et de la maladie au travail ainsi que d’accompagner et de maintenir en emploi les salariés Foncia concernés grâce à la mise en place de dispositifs de compensations adaptés à leur pathologie.

« Nous sommes très fiers chez Foncia d’accompagner Lise, véritable force de la nature, ainsi que le lycée Jean XXIII dans leur projet « On a tous une montagne à gravir » qui résonne particulièrement avec les engagements que nous prenons au quotidien chez Foncia pour promouvoir une vie professionnelle toujours plus inclusive et célébrer nos talents sur le territoire. » Ingrid Thoraval, responsable diversité, inclusion et partenariats pour Emeria.