Immobilier : Foncia s’associent à Voltalis pour encourager la sobriété énergétique

Foncia et Voltalis, spécialiste de la flexibilité électrique, s’associent pour proposer aux locataires et propriétaires l’installation gratuite de thermostats connectés.

Pour les résidents dont le parc immobilier chauffé à l’électricité est géré par Foncia, les deux acteurs s’engagent et déploient ainsi à grande échelle une action concrète au service de la sobriété énergétique. Cette solution permet d’anticiper la nouvelle la réglementation qui impose aux ménages d’installer d’ici à 2027 dans leur foyer, un système de régulation automatique de la température de chauffage.

« Grâce à ce nouvel accord, nos clients dont les logements sont chauffés à l’électricité peuvent désormais bénéficier de l’installation gratuite des thermostats connectés, leur permettant d’optimiser leur consommation énergétique et ainsi de contribuer à l’efficacité énergétique des chauffages », précise Arnaud Dufour, directeur marketing, digital & expérience clients de Foncia.

Un service clé-en-main et gratuit proposé aux clients Foncia

Depuis mars 2024, Foncia propose à ses clients chauffés à l’électricité la fourniture et l’installation du thermostat connecté Voltalis qui s’effectue très simplement en milieu occupé ou lors de travaux de remise en état du logement concerné. Ce dispositif gratuit et sans abonnement permet de réaliser jusqu’à 15 % d’économies d’énergie sur sa facture d’électricité et jusqu’à 70 % de réduction des émissions CO 2 des logements.

Ce sont potentiellement près de 300 000 foyers, qui via leur espace personnel MyFoncia, peuvent ainsi demander l’installation gratuite d’un équipement de pilotage pour mesurer et mieux maitriser le niveau de leur consommation.

Une solution gagnante pour les consommateurs et pour le réseau électrique

Grâce au thermostat et à l’application web et mobile MyVoltalis, les utilisateurs peuvent gérer finement leur chauffage, notamment en définissant une température pièce par pièce et en programmant les radiateurs en fonction de leurs habitudes de vie. Ils peuvent également suivre leurs consommations électriques et visualiser les principaux postes de dépenses.

La solution développée par Voltalis permet à distance de moduler la consommation électrique des foyers. C’est sur ce principe de service de modularité que repose la gratuité d’installation. Réduire ainsi la consommation des radiateurs connectés, sans impacter le confort des habitants, évite la surconsommation et la mise en fonctionnement des centrales ou des réacteurs en périodes hivernales lors de pics de demande en électricité ou face aux fluctuations des approvisionnements en énergies renouvelables. RTE, le gestionnaire du réseau électrique en France, rémunère Voltalis pour ce service.

Mathieu Bineau, CEO de Voltalis, se réjouit de ce nouveau partenariat : « Collaborer avec un acteur majeur comme Foncia nous renforce dans notre conviction d’agir ensemble et rapidement pour faire face aux exigences de flexibilité du réseau électrique. Nos objectifs sont clairs équiper près de 3 millions de foyers en France d’ici à 2030, et faire faire des économies aux consommateurs. »