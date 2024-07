Immobilier Espagne : Abama Luxury Residences, une alliance entre sérénité et luxe à Tenerife

Abama Luxury Residences, havre de paix et de luxe niché sur la côte sud-ouest de Tenerife, offre une expérience de vie exceptionnelle. S’étendant sur 160 hectares de paysages sublimes, Abama Resort Tenerife se distingue comme l’une des destinations les plus exclusives d’Europe. Ce lieu allie élégance, sérénité et services haut de gamme, créant ainsi un cadre de vie unique en son genre.

Un cadre époustouflant pour une sérénité complète

Abama Luxury Residences s’étend sur un domaine de 160 hectares, offrant une tranquillité rare et des services cinq étoiles. Entourées de paysages subtropicaux et situées à quelques heures des grandes villes européennes, les résidences constituent un cadre idyllique pour ceux qui souhaitent échapper à l’agitation quotidienne.

Les résidences d’Abama sont conçues pour ceux qui apprécient la tranquillité et le luxe. Profitez de plages isolées, d’un spa somptueux, de nombreux restaurant dans un climat printanier tout au long de l’année. Nichées sur les pentes du majestueux volcan Teide, elles offrent des vues imprenables sur l’océan Atlantique, les greens luxuriants du terrain de golf 18 trous s’étendant sur 60 hectares, et les paysages environnants

Des résidences exceptionnelles

Depuis l’inauguration de Las Terrazas de Abama Suites en 2015, Abama Luxury Residences se distingue en Espagne avec ses résidences de marque. Elles offrent un mélange parfait de confort moderne et d’esthétique raffinée. Les nouvelles constructions, Jardines de Abama et Villas del Tenis, élèvent encore les standards. Avec plus de 800 lits disponibles, elles intègrent des services hôteliers exclusifs gérés par My Way Hotels & Resorts.

Une communauté cosmopolite et dynamique

Abama Resort Tenerife abrite une communauté florissante de près de 400 propriétaires venant de plus de 30 pays différents. Les résidents apprécient non seulement la beauté naturelle de l’endroit mais aussi le sentiment d’appartenance à une communauté internationale exclusive.

Investir dans un mode de vie

Les résidences de marque d’Abama offrent bien plus qu’un lieu de vie, elles représentent un investissement sûr et prestigieux. Les propriétaires bénéficient de services hôteliers complets, incluant la réception, l’entretien, et l’accès à toutes les installations du resort. De plus, lorsque les résidences ne sont pas occupées, elles peuvent être louées via le système de réservation du complexe, générant ainsi des revenus supplémentaires.

Pour plus d’informations sur les ventes immobilières : abamahotelresort.com