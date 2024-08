Immobilier Hyères : PROMOGIM livre une résidence contemporaine qui mixe logements en accession libre et logements sociaux

Immobilier Hyères-les-Palmiers : PROMOGIM livre une résidence aux lignes épurées et contemporaines, intégrant 60 logements en accession libre et 25 logements sociaux.

PROMOGIM vient de livrer une nouvelle résidence totalisant 85 appartements sur la commune de Hyères-les-Palmiers, en retrait du boulevard Maréchal Juin, à proximité du centre historique de la station balnéaire.

« Cette nouvelle réalisation a été possible grâce à la confiance apportée par le maire de Hyères-les-Palmiers, Jean-Pierre Giran, et notre partenaire Grand Delta Habitat pour les 25 logements sociaux. La résidence « Clos Azur » démontre une nouvelle fois notre savoir-faire dans cette région où nous sommes implantés depuis de nombreuses années, avec son emplacement à proximité des toutes les commodités, une qualité architecturale et des espaces intérieurs comme extérieurs destinés à assurer un confort de vie agréable aux occupants », souligne Pierre Abrial, de PROMOGIM.

Une architecture contemporaine

Conçue par l’architecte André Rossello, la résidence « Clos Azur » propose des lignes épurées et contemporaines faisant écho aux résidences récentes et aux villas d’inspiration provençale alentour. Ses façades alternent les tons blanc, taupe, qui encadre les loggias, ainsi qu’un parement de pierre, caractéristique du quartier. La façade Nord, immaculée de blanc, contraste avec la luxuriance verte de la résidence.

© Sébastien Parmentelot

En cœur d’îlot, une placette agrémentée d’une fontaine, de bancs et d’oliviers crée un lieu de détente pour les résidents, ainsi qu’une aire de jeux. Six palmiers marquent la séparation entre les deux bâtiments de la résidence, alors que des arbustes fleuris ajoutent une touche colorée tout autour.

© Sébastien Parmentelot

Des appartements agréables à vivre

Les 60 logements en accession libre de la résidence, du 2 au 4 pièces, disposent tous d’un accès à l’extérieur, que ce soit un balcon, une loggia, une terrasse ou un jardin en rez-de-chaussée.

Dans une perspective de développement durable, la résidence répond au besoin de confort tout en limitant la consommation maximale d’énergie primaire, pour le chauffage, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des locaux.

Comme l’ensemble des réalisations du Groupe PROMOGIM, les logements sont également équipés de la solution Simplissim, développée par Somfy et permettant de piloter à distance les volets roulants, l’éclairage, le chauffage…

Hyères-les-Palmiers, station balnéaire réputée de la Côte d’Azur

Reconnue pour son climat ensoleillé (300 jours d’ensoleillement par an) et son cadre de vie, Hyères est à la fois une ville touristique et un pôle horticole et viticole de premier plan, qui s’inscrit au cœur du bassin économique de Toulon. Point de départ pour les croisières vers les Îles d’Or, la ville comprend plusieurs kilomètres de plages et un port de plaisance.

Au cœur du quartier résidentiel de “l’Aufrêne”, en bordure du centre historique, la résidence « Clos Azur » se situe à proximité des commerces et équipements. Construite face au centre hospitalier, elle dispose de l’ensemble des établissements scolaires (crèches, écoles maternelle et primaire, collège et lycée) dans un rayon de 5 minutes en voiture maximum. Le centre commercial Centr’Azur, avec son hypermarché et ses 50 enseignes, se trouve, quant à lui, à 2 min de la résidence.

Facilement desservie par l’autoroute A570 et les transports en commun, la résidence est également à une dizaine de minutes de la plage et du port