Immobilier : + 11% de transactions immobilières réalisées chez ERA entre février et juin

Selon les statistiques officielles publiées par l’IGEDD en ce mois de juillet, le nombre de ventes de logements anciens cumulées sur 12 mois en France est passé de 1 184 000 en avril 2022 à 793 000 en mai 2024. Cependant, chez ERA Immobilier, une tendance inverse se dessine depuis février 2024.

Une reprise tangible au sein du réseau ERA Immobilier

Après avoir subi la baisse du marché, le volume des promesses de ventes conclues dans le réseau ERA Immobilier en France est en augmentation depuis plusieurs mois. Cette progression s’est traduite par une hausse de 11 % du nombre de transactions par agence entre février et juin 2024 comparé à la même période en 2023.

Des perspectives optimistes pour le second semestre 2024

« Il existe un décalage d’environ 3 à 5 mois entre la conclusion des promesses de vente et l’enregistrement officiel des actes authentiques de vente. Ainsi, sur le marché immobilier dans l’ancien, si la tendance actuelle observée au sein du réseau se généralise, il est possible d’atteindre les 850 000 ventes d’ici la fin de l’année« , anticipe Eric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier.

Par ailleurs, du côté du financement, les taux sont stables, voire en légère baisse, un signal positif qui doit encourager les candidats à l’accession à concrétiser leur projet immobilier. Parallèlement, le pouvoir d’achat immobilier devrait s’améliorer grâce notamment à la baisse des prix observée.

« Malgré la période d’incertitude politique actuelle, je persiste à dire que l’immobilier reste une valeur refuge et ne peut que pousser les Français à entamer leur parcours résidentiel le plus tôt possible », conclut Eric Allouche.