Immobilier : La startup Siello fête son 1er anniversaire et sa levée de 500 000 euros

Siello, nouvel acteur dans le monde de l’immobilier, dresse le bilan d’une 1ère année réussie et mise sur son approche alliant technologie avancée et expertise humaine pour consolider son futur!

Siello, le nouvel acteur de la proptech a fêté le 31 juillet ses 12 premiers mois d’existence. Cet anniversaire marque le bilan d’une première année réussie avec des résultats d’activité qui témoignent de son dynamisme et de son potentiel de croissance, ainsi qu’une première levée de fonds de 500 000€ bouclée durant le 1er semestre 2024 et à laquelle a participé Bpifrance.

Une équipe fondatrice dévouée et passionnée

Fondé en 2023 par Valentin Cordier, Victor Hoernle et Anaïs Roesch, Siello s’est rapidement imposé comme un des nouveaux acteurs issus du digital qui comptent dans l’immobilier en France. Rejoints par trois associés tech — Thomas Delobel, Augustin Cousin et Marion Jewell — l’entreprise propose à une équipe de conseillers hautement qualifiés un copilote immobilier intelligent grâce à sa technologie IA avancée. Siello se caractérise par sa philosophie, « 100% digital, 200% humain », qui vise à accompagner la transition numérique de l’industrie immobilière en proposant la parfaite alliance entre technologie et expertise humaine.

Siello : un réseau de mandataires

Siello est née de trois constats initiaux sur le marché immobilier. Le premier : le marché devient freelance. Avec une augmentation de plus de 30 000 freelances en cinq ans, le profil des acteurs du marché de l’immobilier se transforme rapidement. Le deuxième : malgré l’essor des plateformes de particulier à particulier, 70 % des ventes sont toujours réalisées par des professionnels, soulignant l’importance de l’intervention humaine et de l’expertise des professionnels. Et enfin, le manque de performance des mandataires : souvent entravés par des outils inadéquats et des processus inefficaces, les mandataires actuels peinent à être performants sur un marché qui reste tendu.

Pour répondre à ces défis, Siello a décidé de créer durant ses premiers mois d’existence son propre réseau de mandataires, baptisé le « Club Siello », en recrutant de manière très sélective des mandataires expérimentés, motivés et animés par les évolutions digitales de leur métier. Ce réseau se compose aujourd’hui de 30 conseillers en immobilier actifs, répartis dans 5 régions françaises différentes. Leur expertise et leur engagement sont au cœur du succès de l’entreprise, permettant à Siello de répondre aux besoins variés de sa clientèle et de fournir un service de qualité exceptionnelle.

Le co-développement technologique du « copilote Siello » alimenté par l’IA

Afin de faciliter le travail de ses mandataires, Siello a également développé le « copilote Siello » : une solution technologique « IA-ntuitive », intégrée au sein d’un logiciel de CRM maison. Alimenté par l’IA directement, le copilote assiste les conseillers immobiliers en automatisant les tâches répétitives, en optimisant la gestion des données clients et en fournissant des informations précises en temps réel. Grâce à ce copilote intelligent, les conseillers du Club Siello peuvent se concentrer davantage sur leur vrai cœur de métier : les interactions humaines qui sont les seules véritables garantes du bon aboutissement des transactions.

Ayant identifiés plusieurs problématiques dans leur quotidien de conseiller en immobilier, cet outil technologique a été développé pour répondre aux besoins et remontées des conseillers immobiliers du Club Siello. “Suite à ces constats, nous avons développé en low code notre propre CRM maison, nous permettant de maîtriser notre architecture de données, socle de notre copilote intelligent, explique Valentin Cordier, CEO de Siello. Cela permet de garder l’avantage technologique et de construire notre copilote à l’image d’aujourd’hui, tout en le rendant accessible à un maximum de conseillers en immobilier aux notions et aisances digitales variées. »

« Chez Siello, nous avons également intégré l’IA à notre copilote de telle manière que nos mandataires puissent gagner en temps et en efficacité, et cela sans devoir se former aux prompts et à la notion de captation de données », ajoute Augustin Cousin, CPO de Siello.

12 mois d’existence, des réalisations notables et plusieurs perspectives de développement pour 2025

Au cours de sa première année d’activité, Siello a réalisé des performances remarquables. En 12 mois d’existence, la jeune pousse comptabilise 80 mandats sur ses secteurs d’activité, confirmant ainsi sa capacité à attirer et à satisfaire une clientèle diversifiée. Son chiffre d’affaires atteint quant à lui 200 000 €, démontrant la pertinence et l’efficacité de son modèle qui ne demande qu’à se développer. Un développement soutenu par une première levée de love money au cours du premier semestre 2024 où Siello a obtenu 350 000 € des participants privés et 150 000 € d’investissement de Bpifrance.

“Ces fonds nous permettront d’accélérer notre croissance et d’atteindre notre objectif de développer le meilleur outil immobilier tout-en-un qui permettra de maximiser les compétences de nos conseillers.” expose Valentin Cordier.

Pour ce qui est du futur, Siello souhaite poursuivre son expansion en renforçant son développement technologique et en recrutant davantage de conseillers. Valentin Cordier conclut : “Nous souhaitons devenir le meilleur réseau de conseillers immobiliers en France grâce à notre copilote IA, permettant aux conseillers Siello de gagner beaucoup de temps afin de délivrer la meilleure expérience client et, par conséquent, d’augmenter leurs revenus.”