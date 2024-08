Immobilier Paris 16ème : « Les propriétaires sont ouverts à la négociation », Olivia Castaing (Junot)

Zoom sur les tendances du marché haut de gamme dans le 16ème arrondissement, à Passy La Muette. Interview exclusive d’Olivia Castaing, directrice d’agence chez Junot.

Olivia Castaing : Le marché est toujours à deux vitesses avec des biens parfaits (étage élevé, bel immeuble pierre de taille, vue dégagée qui continuent à partir à des prix hauts, au dessus des 14/15 000€/m². En revanche, les biens à défauts (travaux à prévoir avec les coûts de rénovation qui ne cessent d’augmenter, étage bas, problématique dans la copropriété, etc…) souffrent toujours avec des prix en baisse.

Une bonne dynamique s’était enclenchée fin du premier semestre vers le mois de mai, avec des taux qui commençaient à baisser et des acquéreurs qui retrouvaient la motivation de se remettre dans le marché, et réenclencher des projets concrets d’achat avec un nombre d’offres qui avait triplé par rapport au début du premier semestre 2024.

L’annonce de la dissolution a un peu changé la donne avec des clients étrangers qui se sont rétractés de certaines acquisitions comme ce client allemand qui s’est désisté le neuvième jour après la signature de la promesse de vente de sa future résidence principale à Paris (appartement dans le 16 e arrondissement boulevard Flandrin de 246 m²), car il remet en question ses projets d’installation en France.

La période de l’entre-deux tours des élections législatives a été très active : beaucoup de propriétaires ont mis en vente leur appartement alors que les acquéreurs ont accéléré leur rythme de visites avant de partir en vacances ou télé travailler pour s’éloigner des problématiques logistiques liées aux JO. Malgré cette forte activité, les clients actifs en recherche n’ont pas ou peu osé faire des offres et s’engager en cette période incertaine.

Les propriétaires de leur côté, sont davantage à l’écoute du marché. Ils ont fait des efforts en acceptant des offres bien négociées (jusqu’à 10%) avec la contrepartie de signer très rapidement une promesse de vente chez le notaire.

Mysweet’immo : Quelles sont les rues, micro-quartiers qui résistent plus que les autres ?

Olivia Castaing : Les rues et les quartiers qui résistent plus que les autres sont toujours les valeurs sûres, les jolies rues à proximité des rues commerçantes comme les rues Chernoviz, Alphonse XIII, Colonel Bonnet sur le secteur de Passy, ou les rues Nicolo, Edmond About, Siam, côté Pompe.

Mysweet’immo : Peut-on anticiper un effet post JO ? Elections législatives ?

Olivia Castaing : Les effets des deux événements peuvent être contradictoires : les étrangers craignent les situations politiques incertaines et l’on pourrait craindre un impact négatif sur le marché haut de gamme, mais nous savons que l’effet JO a toujours été très positif sur l’immobilier dans les mois qui suivent comme aux jeux de Londres et Tokyo, avec une des plus belles villes du monde qui rayonne dans le monde entier.

La rentrée s’annonce très active après un été inédit avec le départ pour les deux mois d’été de la clientèle de quartier fortunée qui avait le choix de pouvoir s’installer dans leur résidence secondaire cet été, comme les étrangers actifs sur le marché parisien, qui pour la plupart vont reprendre leurs recherches après la période des JO et post élections.

Mysweet’immo : Avez-vous observé des changements ou des tendances à venir ?

Olivia Castaing : Le printemps et le début d’été ont été marqués par la valorisation des appartements clé en main. A l’inverse, les appartements entièrement à rénover accusent de fortes baisses de prix avec des clients qui craignent la durée des travaux et des coûts qui ne cessent d’augmenter.

Un appartement familial de 123m² à Passy rue Chernoviz, vendu seulement 1.250.000€, car il a souffert des critiques liées au 1er étage, ainsi que la rénovation totale à prévoir alors que la rue Chernoviz est une rue très cotée,

Un appartement à proximité du Trocadéro situé au 3 e étage de 104m² vendu 1290 000€, soit 12 400€/m².

Mysweet’immo : Est-ce que des quartiers sont très concentrés sur des clientèles types ? (Etranger, famille, investisseurs…)

Olivia Castaing : Les villages, à proximité des écoles restent très français alors que les adresses avec vues monuments sont très prisées par les étrangers comme l’avenue du président Wilson où + de 80% des clients qui visitent sont étrangers.