Comment se porte le marché immobilier dans l’Ouest parisien ? Éléments de réponse avec Ludovic Marie, team leader 16ème arrondissement, Passy et Boulogne chez Engel & Völkers France.

Prise des conscience chez les propriétaires

Après une période (2ème semestre 2023) marquée par une baisse de la demande et par des vendeurs réticents à ajuster leurs prix, nous constatons en ce début d’année un retour progressif à la normalité du marché immobilier.

Nous observons actuellement une augmentation notable de la demande des acheteurs, notamment de la clientèle étrangère, accompagnée de beaucoup plus de visites et d’offres.

De même, le volume des estimations réalisées par notre équipe est revenu à un niveau d’avant crise. Autre fait important, les vendeurs prenant conscience de la nécessité d’adapter leurs prix à la réalité du marché ont contribué à ce regain d’activité.

Les propriétaires qui nous avaient confié un mandat de vente en 2023 commencent à réagir en ajustant leurs prix, et nous anticipons des résultats concrets d’ici le début du deuxième trimestre 2024.

Les appartements familiaux, autrefois vendus en moyenne en un mois, restaient sur le marché plus longtemps, le temps que vendeurs et acquéreurs parviennent à un consensus, mais la situation évolue dans le bon sens, la tendance devrait s’inverser dans les mois avenir.

Pas assez de biens d’exception en vente

Néanmoins, nous regrettons une importante baisse de l’offre des biens d’exceptions, les demandes d’acquéreurs envoyées par nos partenaires Engel & Volkers à l’étranger sont de plus en plus importantes. L’attractivité de la France pour cette clientèle reste forte, et se renforce grâce aux JO.

Nous commençons à constater les effets, dès qu’un bien offre les 4 critères principaux : localisation, étage élevé, vue et très bon état. L’effet est immédiat, nous avons plusieurs clients qui se portent acquéreurs. Évidemment, la qualité de l’estimation du bien contribue efficacement à ce résultat.

Les acquéreurs à la recherche de biens immobiliers dans le sud du 16ème arrondissement, à Passy et à Boulogne, sont principalement des familles françaises désireuses d’agrandir leur espace de vie tout en restant à proximité des écoles réputées du 16ème. Par exemple, récemment, nous avons conclu la vente d’un appartement familial en étage élevé situé avenue Léopold II, avec terrasse offrant une vue sur la Tour Eiffel à des clients désireux de revenir du 17ème arrondissement. Cette transaction s’est réalisée à 14 000 € par mètre carré en seulement une semaine.

L’attrait des espaces extérieurs

De nombreux clients expriment toujours un fort intérêt pour les espaces extérieurs. Certains avec un budget leur permettant d’acheter dans le 16eme, voir le 16eme Nord et d’autres se tournent vers le marché de Boulogne, où les prix sont attractifs.

Les prix moyens au mètre carré du 16eme en 2023 ont confirmé une baisse moyenne, selon les quartiers entre -3% et 7,6%, par contre les prix restent tonique pour les biens d’exceptions, très recherchés, notamment par la clientèle étrangère.

