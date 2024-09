Immobilier : 55% des bailleurs affirment avoir déjà dû faire face à des impayés de loyers

Les résultats d’une étude menée en 2024 par l’IFOP et Matera, acteur de la Proptech en France, révèlent que les impayés de loyers font partie du top 3 des craintes des propriétaires bailleurs. Pour Matera, il est urgent de se saisir du problème, qui est l’une des clés de la résolution de la crise du logement.

Plus d’un propriétaire sur 2 a déjà fait face à des impayés

C’est le chiffre qui ressort de l’étude menée par l’IFOP en collaboration avec Matera, en 2024. En effet, 55% des propriétaires bailleurs interrogés affirment avoir déjà eu à faire face à des impayés de locataires, soit plus d’un propriétaire sur 2.

D’ailleurs, la crainte des impayés de loyers se hisse dans le top 3 des pires craintes des propriétaires bailleurs (35% des bailleurs l’ont cité), derrière les réglementations à l’encontre des propriétaires qui se multiplient (encadrement des loyers, rénovation, etc.), citées par 39% des propriétaires interrogés, et la peur d’une dégradation du logement loué, avec pas moins de 71% des propriétaires interrogés.

Accompagner les propriétaires bailleurs pour choisir le bon locataire et se protéger

Se saisir du problème de façon urgente

Pour Matera, il est urgent de se saisir du problème afin que les propriétaires bailleurs remettent de nouveau leur appartement en location.

“Aujourd’hui, certains propriétaires préfèrent désormais laisser leur logement en vacance et payer une taxe pour les logements vacants plutôt que de risquer de mettre leur appartement en location par peur des loyers impayés ou des dégradations. Ces propriétaires, qui avaient initialement acheté pour louer, ont décidé de réorienter leur stratégie en misant tout sur la vente sans s’accommoder de la gestion : ils préfèrent désormais acheter, laisser leur bien vide, gagner une plus-value et revendre. Et malheureusement, ces comportements accentuent la crise du logement et notamment la tension locative dans les grandes villes. C’est pourquoi, redonner confiance aux bailleurs pour mettre en location leurs biens constitue l’une des clés de résolution de la crise du logement, surtout dans les zones tendues où trouver un logement est de plus en plus difficile.”, commente Raphaël Di Meglio, Président de Matera.

Déléguer au professionnel le choix du locataire tout en conservant le droit de regard final

Pour accompagner les propriétaires bailleurs, l’entreprise a déjà mis en place plusieurs mesures comme notamment la possibilité pour le bailleur de déléguer à Matera le choix du locataire, tout en conservant le droit de regard final, ou encore la souscription à une Garantie Loyers Impayés, en partenariat avec Mila, accessible au plus grand nombre. Avec cette garantie, le bailleur qui ne perçoit pas le loyer de son locataire ou qui le perçoit en partie, sera remboursé par Mila dans les 48h, et ce, sans délai de carence. Pour attirer des locataires et ne pas laisser de biens vacants, l’entreprise Matera invite les propriétaires bailleurs à recourir à la garantie Visale lorsque les conditions s’appliquent.

“Nous avons à coeur de rassurer les propriétaires bailleurs qui ont souvent des craintes avant de mettre leur appartement en location. Demain, nous souhaitons aller encore plus loin en proposant des optimisations du patrimoine immobilier de nos propriétaires bailleurs par exemple”, commente Raphaël Di Meglio, Président de Matera.

