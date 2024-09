Immobilier : ALEX, le nouveau service de QUALITEL pour acheter en toute connaissance de cause

Acheter un logement en toute connaissance de cause : un impératif ! QUALITEL lance ALEX, un nouveau service pour aider les acheteurs à prendre leur décision, à partir d’une évaluation claire et objective de l’état du bien et des travaux éventuels à prévoir.

Acquérir un nouveau logement, résidence principale ou non, est une décision importante, représentant un investissement souvent conséquent. Il est donc essentiel de bien évaluer l’état réel du bien et d’identifier ses qualités et ses défauts pour éviter les mauvaises surprises et s’y projeter sereinement.

Aider les acquéreurs à choisir leur futur domicile

Pourtant, les acheteurs doivent se décider rapidement, parfois après seulement une ou deux visites. Des défauts peuvent, dans ce contexte, échapper à leur vigilance de « non-sachants », ou se révéler ultérieurement. Une déconvenue fréquente, comme le révélait le Baromètre Qualitel 2022 : 68% des propriétaires ont eu au moins une mauvaise surprise dans leur nouveau logement et 52% d’entre eux ont identifié, après l’achat, des travaux indispensables à réaliser. Si les informations fournies par les propriétaires, agents immobiliers, diagnostics réglementaires et procès-verbaux sont pour cela utiles, elles ne garantissent pas une vision exhaustive et impartiale de l’état du bien.

C’est précisément là qu’intervient ALEX, nouveau service conçu par l’Association QUALITEL pour aider les acheteurs à prendre leur décision en toute connaissance de cause. Objectif : faire évaluer précisément l‘état de la maison ou de l’appartement envisagé par un expert indépendant et impartial. Ce dernier visite le bien, l’analyse sous toutes les coutures et délivre sous 48 heures un rapport complet listant ses points forts et ses points faibles, les travaux à prévoir, etc. Cette pratique est d’ailleurs systématique dans d’autres pays, notamment anglo-saxons.

QUALITEL a développé une grille d’analyse spécifique, basée sur son expertise de la qualité du logement. Ses nombreuses études et recherches menées depuis 50 ans, associées à ses référentiels de certification développés pour le logement collectif et la maison individuelle dans une approche multicritère, ont en effet permis de définir une centaine d’items pour évaluer l’état du clos et couvert ( façades, couverture / étanchéité, menuiseries extérieures, porte palière, etc.), de la performance des installations ( système de chauffage, de production d’eau chaude, ventilation équipements sanitaires, etc.), de chacune des pièces (sols, murs et plafonds, porte, présence d’humidité, etc.), du confort d’usage du bien (agencement, sécurité, luminosité, etc.) et de l’environnement extérieur (identification de potentiels risques avoisinants (naturels, technologiques…), qualité de l’eau, ensoleillement, nuisances acoustiques, etc.).

Un rapport détaillé sous 48 heures

Dans le cadre du service ALEX, l’expert neutre et indépendant QUALITEL réalise l’évaluation du logement sur la base de cette grille d’analyse, lors d’une visite ou contre-visite dédiée, avec l’acheteur et / ou le propriétaire. Il délivre ensuite, sous 48 heures ouvrées, un rapport complet, facilement lisible et compréhensible, intégrant une synthèse listant les points forts et les points faibles du logement ; les travaux à prévoir, l’estimation de leur coût (disponible fin d’année), les pièces ou équipements concernés, leur importance et niveau d’urgence. Il rédige également une note sur 100, indicateur d’un niveau de qualité globale, un rapport détaillé des constats par équipement et / ou par pièce avec les points positifs et négatifs et joint une annexe explicative permettant aux futurs acquéreurs ou vendeurs de comprendre la signification des éléments les plus techniques du rapport.

Combien ça coûte ?

A partir de 279€ TTC pour l’évaluation d’un appartement ;

A partir de 469 TTC pour l’évaluation d’une maison ;

A titre d’exemple, 0,1% du prix d’achat ou de vente, pour un bien de 70m², affiché à la vente à 300 000€

