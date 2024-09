Le service de paiement en ligne gratuit ou payant facilite les transactions financières courantes et met à disposition des outils de gestion budgétaires, utiles au quotidien. En constante évolution depuis les années 1990, ce système offre rapidité et sécurité, proposant parfois l’édition immédiate d’un RIB.

Quelques raisons de souscrire à un compte en ligne avec RIB immédiat

Ouvrir un compte en ligne avec RIB immédiat et IBAN français simplifie les démarches et permet d’accéder aux différentes fonctionnalités de l’application sans avoir à attendre plusieurs jours. Vous pouvez donc régler vos achats courants, effectuer et recevoir vos virements le jour même.

D’autres avantages sont perçus par les utilisateurs. En cas de déménagement, par exemple, le transfert de banque à banque devient inutile. Votre carte VISA vous accompagne à chacun de vos déplacements, permettant de réagir à tous les aléas du quotidien. Vous pouvez en plus fournir un RIB valide, en bonne et due forme à votre futur propriétaire et à vos fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz, etc.

Les spécificités du compte en ligne avec RIB immédiat

Innovants, les applications mobiles et espaces personnels en ligne aident à gérer avec méthode les transactions financières. Certains organismes offrent un service complet et personnalisé, comme Nirio, agréé en tant qu’établissement de paiement depuis 2021 et marque commerciale de FDJ Services. Ce service de paiement fournit non seulement un compte et une carte bancaire nominative pour le paiement des dépenses du quotidien, mais permet également le dépôt – et bientôt le retrait – d’espèces, le règlement des péages en flux libre ou l’achat de certains billets d’avion en espèces et CB, etc. Éliminez le risque de découvert en privilégiant une carte à autorisation systématique !

Enrichissement de l’expérience client

Personnalisez vos moyens de paiement en choisissant, par exemple, la couleur de votre future carte bancaire et utilisez le code PIN fourni dès sa réception pour l’activer.

Accéder aux services de paiement en ligne

À télécharger sur l’App Store ou Google Play, l’application reste simple à prendre en main. Grâce aux nombreux points de paiement agréés (réseau bars-tabacs-presse), vous profitez de la convivialité et du savoir-faire des commerçants de votre localité. Certains se chargent également du règlement des péages en flux libre : ce service déployé depuis juin 2024 par Nirio sur l’A14 et l’A79, et bientôt sur l’A13, libère les automobilistes de la contrainte des arrêts fréquents et facilite leurs trajets.

Quelles conditions pour ouvrir un compte ?

Aucun revenu minimal n’est exigé pour demander l’ouverture d’un compte avec RIB immédiat, que vous résidiez en France métropolitaine ou Outre-mer. Déposez simplement 30 € ou plus pour activer ses fonctionnalités. Peu d’informations sont demandées. Seule votre carte d’identité est à fournir pour finaliser votre dossier.

Facilités en ligne

Sur l’App, vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre carte bancaire à tout moment, en fonction de vos besoins ! La catégorisation automatique de vos rentrées d’argent et de vos dépenses permet une analyse fine de votre budget pour vous aider à prendre les bonnes décisions en temps réel. Par ailleurs, les plafonds de retrait et de paiement par carte paramétrés par défaut peuvent facilement être ajustés, pour une plus grande flexibilité.

Des offres sur-mesure pour tous les profils

Les solutions de paiement physiques et virtuelles sont accessibles gratuitement avec des fonctionnalités restreintes ou à tarif préférentiel pour des prestations plus étendues.

Nirio Go : l’offre de proximité

Disponible dans l’application Nirio, l’offre Nirio Go permet de régler ses factures du quotidien telles que les loyers des bailleurs sociaux et certaines factures par carte bancaire ou en espèces. Cette solution est une alternative au prélèvement automatique, dont il est parfois difficile de connaître le montant à l’avance. D’autres solutions sont prévues, notamment pour le paiement des péages en flux libre et certains billets d’avion. Notez que le coût de l’opération est parfois pris en charge par l’émetteur de la facture, mais pas systématiquement.

Nirio Premio : l’offre payante

L’offre Nirio Premio s’obtient grâce à un abonnement de 2,99 euros/mois ou 29,90 euros/an. Vous profitez alors des services Nirio Go, mais également d’un compte avec RIB français et d’une carte à autorisation systématique VISA. L’application mobile vous guide à chaque transaction et met différents outils de gestion budgétaire avancés à votre disposition. Il vous est aussi possible de déposer et de retirer de l’argent en espèces sur votre compte dans les points de paiement Nirio. Enfin, une carte virtuelle pérenne et des cartes virtuelles à usage unique vous sont attribuées pour sécuriser vos achats sur le Web.

Le service de paiement en ligne avec RIB immédiat est une solution innovante pour disposer d’un compte sécurisé et accessible à tout moment. Grâce aux moyens de paiement offerts, les transactions sont fluides et rapidement visibles sur le relevé de compte. Différents organismes proposent ces prestations, mais tous ne se valent pas. En s’adressant à des commerçants partenaires Nirio (près de 10 000 référencés) formés dans l’acte de paiement, les détenteurs de compte bénéficient d’un accompagnement humain et d’un service de proximité, dans un lieu physique.

