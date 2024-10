Crédit immobilier : Une capacité d’emprunt qui gonfle de jour en jour

La reprise se confirme sous l’impulsion de la baisse des taux et de la concurrence entre les prêteurs. Résultat, les ménages retrouvent du pouvoir d’achat et leur capacité d’emprunt gonfle de jour en jour. Le point avec l’observatoire Meilleurtaux.

Les taux ont nettement baissé et la concurrence entre les banques n’a pas été aussi forte depuis très longtemps. Après une période très compliquée en 2023, 2024 redonne un peu d’espoir aux futurs acheteurs immobiliers et au marché de manière générale !

Si les contraintes réglementaires sont toujours en place, ces dernières ont un impact bien moins important qu’à la même période l’année dernière grâce à l’augmentation automatique du pouvoir d’achat des ménages avec la baisse des taux. Décryptage de cette première partie de l’année 2024 ainsi que des principales évolutions par rapport à l’année 2023 avec le 40ème Observatoire du crédit immobilier de Meilleurtaux.

Une demande de crédits en hausse

« Depuis début 2024, nous observons une hausse des demandes de crédit immobilier. Nous retrouvons le niveau de demandes de mars 2023 et nous sentons depuis quelques mois et notamment depuis la rentrée de septembre une dynamique très positive », constate Mael Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com

7 barèmes affichés sur 10 compris entre 3,50% et 3,90% en octobre

En novembre 2023, la majorité des taux se situaient entre 4,10% et 4,50% qui plus est avec une offre bancaire ultra-limitée. En octobre 2024, plus d’1/3 des barèmes bancaires affichés sont inférieurs à 3,70%. Une baisse significative qui permet à de nombreux acheteurs de revenir sur le marché. En effet la baisse des taux fait diminuer la mensualité et donc les revenus nécessaires pour emprunter. Sur un emprunt moyen : c’est 100€ de gagnés !

Un pouvoir d’achat immobilier qui reprend du poil de la bête

La baisse des taux fait baisser le coût des prêts et impacte ainsi positivement la capacité d’emprunt des ménages français. Rappelons que depuis janvier 2022, les banques ne sont plus autorisées à prêter au-dessus de 35% de taux d’endettement des revenus nets mensuels assurance comprise et cette règle doit être appliquée de manière stricte.

Entre janvier 2022 et novembre 2023, les ménages « moyens » ont perdu près de 70K€. Cependant, grâce aux évolutions récentes des taux, le paysage s’éclaircit nettement avec en moins d’1 an pour un foyer « moyen » avec des revenus nets mensuels de 4000€ plus de 17 000 euros de gagnés sur leur capacité d’emprunt. En toute logique, plus les revenus sont élevés, plus le gain obtenu par la baisse des taux sera élevé. Ainsi, un couple gagnant 7000€ nets mensuels a retrouvé 30 000€ supplémentaires de capacité d’emprunt en un an. La règle des 35% reste un frein mais elle est « vécue » plus facilement quand les taux baissent.

25% de dossiers sont redevenus finançables

« Nous constatons une augmentation très nette des dossiers finançables c’est-à-dire répondant aux critères d’endettement. Les chiffres sont nettement meilleurs qu’il y a un an. En regardant la totalité des dossiers qui étaient il y a tout juste un an non-finançables, car présentant un taux d’endettement trop élevé, 25% d’entre eux sont redevenus positivement éligibles. 21% sont dans la zone « grise » éligibles si dérogations bancaires (versus 42% en octobre/novembre 2023) et 54% restent totalement infinançables», commente Maël Bernier.

Rappelons que depuis le 29 juin 2023, le HCSF a décidé que les établissements bancaires peuvent déroger au critère des 35% pour une marge de flexibilité allant jusqu’à 20 % de la production de nouveaux crédits immobiliers octroyés chaque trimestre civil. Au sein de cette marge, au moins 70 % (au lieu de 80% précédemment) de la flexibilité maximale doit être réservée aux acquéreurs de leur résidence principale et au moins 30 % aux primo-accédants. Les 30 % restant de flexibilité maximale (soit 6 % de la production trimestrielle, au lieu de 4% précédemment) sont libres d’utilisation.

Renégocier son crédit immobilier : déjà d’actualité ?

La question se pose mais la réponse n’est pas encore parfaitement tranchée. Il est sans doute un peu trop tôt pour la grande majorité des prêts existants. En effet, ne sont concernés que les crédits avec des taux supérieurs à 4,20%, c’est-à-dire signés à l’automne dernier. Or c’est justement à cette période que la production de nouveaux crédits immobiliers était la plus ralentie.

Néanmoins certains crédits notamment les plus longs et les plus élevés seraient déjà gagnants à effectuer cette opération. Cependant, nous conseillons à tous d’attendre un peu car l’opération sera encore plus rentable quand les taux se rapprocheront des 3,20% sans doute d’ici la fin de l’année.

Des taux à 3,20% d’ici la fin de l’année

« Les voyants sont au vert, le ralentissement de l’inflation a entraîné la baisse des taux, soutenue également par la politique plus accommodante de la Banque Centrale Européenne. Néanmoins les OAT 10 ans qui servent de référence aux taux des crédits immobiliers restent stables autour des 3%, or pour voir les taux des crédits immobiliers repasser sous la barre des 3%, il faudrait que ces dernières retombent autour de 2,50%, et nous en sommes encore loin. N’oublions pas que la dette française n’est plus aussi « vertueuse » que par le passé y compris en comparaison des pays voisins du Sud. Dans ce contexte et sans doute sous l’influence d’une nouvelle baisse des taux à venir de la BCE, les taux aux particuliers devraient continuer à refluer mais de manière modérée pour se situer sur la référence 20 ans autour de 3,20% d’ici la fin de l’année », conclut Maël Bernier.

