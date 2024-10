Immobilier : Engagée depuis 10 ans avec le Racing 92, Foncia remet les crampons pour 3 nouvelles saisons

Depuis 2015, Foncia est le partenaire majeur du Racing 92 avec qui la société entretient des liens forts, Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, étant le fondateur et ancien président de Foncia. Avec ce partenariat, le rugby continue de s’inscrire durablement dans l’histoire de Foncia.

Depuis 4 saisons, Foncia est également engagée aux côtés du rugby amateur. En soutenant une vingtaine de nouveaux clubs par an sur l’ensemble du territoire, Foncia a pour maître-mot la mobilisation du plus grand nombre, tant ses collaborateurs que ses partenaires afin de faire vivre des initiatives locales et porteuses de sens. Grâce à la remise officielle de maillots et shorts de match personnalisés, Foncia permet ainsi aux jeunes joueuses et joueurs de représenter leur ville et club avec fierté.

Avec le Racing 92, Foncia a développé son modèle de « sponsoring à impact » qui passe notamment par davantage d’actions qui prônent la protection de l’environnement, la transmission, la solidarité et l’inclusion. Convaincue de la nécessité d’agir pour plus de diversité, d’inclusion et d’égalité dans le sport et par le sport, Foncia a naturellement choisi de s’engager pour le développement du rugby féminin.

« Depuis 10 ans, nous entretenons une relation qui s’inscrit dans une logique de réciprocité et d’engagement pour accompagner les ambitions du club sur le terrain mais aussi en dehors avec des actions visant à utiliser le rugby comme vecteur d’inclusion, de solidarité et de transmission », explique Zahir Keenoo, président de Foncia.

Partenaire de l’équipe féminine du Racing 92 depuis sa création, Foncia souhaite contribuer à faire bouger les lignes en embarquant l’ensemble de ses partenaires pour faire rayonner les causes qui lui tiennent à cœur. Ainsi, en 2024, au regard d’une étude réalisée avec Kantar sur la perception qu’ont les parents de la pratique du rugby par leurs enfants, Foncia a impulsé un plan de jeu collectif pour plus de filles sur les terrains de rugby en impliquant l’ensemble de ses partenaires, les équipes masculines et féminines du Racing 92, ainsi que les 40 clubs amateurs soutenus par le réseau.

« Nous sommes très fiers de poursuivre cette belle aventure avec Foncia, un partenaire fidèle et engagé qui partage nos valeurs depuis une décennie. Ensemble, nous avons construit une relation solide, basée sur la confiance et le respect mutuel, qui va bien au-delà du cadre sportif. Cette collaboration s’inscrit pleinement dans notre vision du rugby : un sport inclusif, vecteur de lien social et de solidarité », décrypte Laurent Travers, président du Racing 92.

Rendez-vous tous les 10 du mois à 10h10

Pour célébrer ses 10 ans d’histoire avec le Racing 92, Foncia donne rendez-vous sur ses réseaux sociaux aux fans du Racing 92 et de rugby. Pendant 10 mois, chaque 10 du mois, une publication postée à 10h10 reviendra sur 10 ans d’aventure commune. Ces rendez-vous seront l’occasion de célébrer les moments marquants de cette dernière décennie, fruits d’une véritable communion entre Foncia, le Racing 92 et ses supporters. Ces histoires, souvenirs et anecdotes seront au cœur des conversations sur les réseaux sociaux de Foncia cette saison, accompagnés de nombreuses animations : jeux concours, de quizz et récompenses.

