Immobilier : Le logement d’hier à aujourd’hui, vu par les différentes générations

Les Français occupent en moyenne 6,1 logements au cours de leur vie. De déménagement en déménagement, un dénominateur commun perdure : le domicile reste un pilier du bien-être, « véritable cocon » pour 80 % des personnes interrogées. Un lieu refuge où il est important de se sentir bien, « quitte à prendre sur son budget loisirs ou vacances », comme l’indiquent 79 % des sondés.

Au-delà de ce constat global, largement partagé, le 8ème Baromètre QUALITEL dédié à la qualité du logement permet de faire émerger des évolutions, passées ou à venir, sur lesquelles toutes les générations ne portent pas toujours le même regard.

Le logement d’hier à aujourd’hui : la progression indéniable du confort

Le logement reflète largement l’évolution de la qualité et du confort de vie. Les souvenirs des sondés sur le logement de leur enfance rappellent que les générations plus âgées n’ont pas bénéficié des mêmes standards de confort et de qualité d’habitat que les plus jeunes.

Par exemple : seuls 12 % des plus de 65 ans et plus avaient des fenêtres en double-vitrage chez eux, vs 67 % des 25-34 ans ; 15 % des plus de 65 ans se souviennent de murs et de combles isolés, vs 57 % des 25-34 ans et 6 % uniquement des plus de 65 ans avaient un interphone ou un digicode, vs 34 % des 25-34 ans).

À l’inverse, des équipements tendent à disparaitre. Certains sont « regrettés » par ceux qui en avaient dans leur logement d’antan, à l’image, par exemple, de la cave ou des placards intégrés.

De manière plus générale, les 3 grandes évolutions de la qualité des logements depuis 50 ans concernent : le double-vitrage, pour 56 % des personnes interrogées et toutes générations confondues, l’isolation thermique (50 %) et l’isolation acoustique (45 %).

Et maintenant : des perceptions et objectifs qui évoluent avec l’âge des habitants

Plus on vieillit, plus on est satisfait de son logement

Les plus de 65 ans se sentent globalement bien chez eux : ils évaluent la qualité de leur logement à 7,4/10. Une note plus faible pour les 18-24 ans, qui l’établissent à 6,4/102.

Devenir propriétaire, un rêve inaccessible selon 4 jeunes sur 10

Si devenir propriétaire est un souhait largement partagé par les Français, il l’est tout particulièrement par les 25-49 ans : 82 % estiment qu’il est important de devenir propriétaire de sa résidence principale, essentiellement pour des raisons financières. Pour autant, 40 % des 18-24 ans, locataires ou vivant chez leurs parents, pensent qu’ils n’auront pas les moyens de faire de cet objectif une réalité. Cette vision est d’ailleurs partagée par 58 % des Français au global.

D’autant que pour beaucoup de ces jeunes, leur situation actuelle en la matière n’est pas des plus encourageantes : 59 % des actifs de 18 à 24 ans habitant chez leurs parents, y sont contraints pour des motifs budgétaires ou des difficultés à trouver un logement.

Un avenir teinté, de ce point de vue, d’un certain pessimisme, mais aussi de visions et aspirations très concrètes pour le logement de demain.

À lire aussi Crédit immobilier : Banque Populaire va doubler le prêt à taux zéro pour les moins de 36 ans

Le logement du futur : choc des générations ?

Une jeune génération globalement plus pessimiste que ses aînés…

78 % des 25-34 ans pensent par exemple que dans leur logement, la qualité de vie des futures générations ne sera pas meilleure que la leur quand elles auront leur âge, vs 70 % des 65 ans et plus.

… et convaincues des multiples incidences du changement climatique sur le logement de demain

Les Français partagent globalement la même vision des grandes évolutions à venir pour l’habitat, en particulier celles liées à la dimension environnementale (logements éco-responsables, autonomes en eau et électricité, architecture bioclimatique…). 4 propriétaires sur 10, toutes générations confondues, pensent d’ailleurs qu’ils devront effectuer des travaux pour rendre leur logement plus résilient aux aléas climatiques (40 %), ou effectuer des rénovations énergétiques (48 %).

Toutefois, la prise de conscience de certaines incidences, notamment climatiques, est plus marquée

chez les plus jeunes :

Vieillir à domicile : un logement souvent inadapté pour les seniors

67 % des plus de 65 ans envisagent de rester dans leur logement actuel pour y vieillir. Pour autant, 49 % d’entre eux estiment que celui-ci ne pourra jamais être aménagé, ou n’est pas adapté aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Un constat qui diminue considérablement pour ceux vivant dans des logements les plus récents, passant par exemple de 72 % pour ceux qui habitent dans des logements construits entre 1900 et 1944, à seulement 27% pour les logements construits après 2014. Les aménagements nécessaires pour bien vieillir dans son logement :

Et la « maison avec jardin » dans tout cela ?

Aujourd’hui encore, elle est l’habitat idéal des Français. 74 % des 18 ans et plus pensent d’ailleurs que les générations futures en rêveront toujours…, mais que cela leur sera inaccessible (55 %). Une crainte qui n’empêche pas les plus jeunes de s’y projeter, encore et toujours.

« Cette 8ème édition du Baromètre QUALITEL nous instruit sur les nombreuses améliorations de la qualité des logements depuis 50 ans qui ont marqué les Français… mais aussi sur ce qui les interroge, notamment au regard de l’évolution de notre société et de ses modes de vie. Sachons collectivement nous en inspirer pour imaginer, concevoir, construire ou rénover des logements adaptés à chaque situation de vie », conclut Antoine Desbarrières, Directeur de l’Association QUALITEL

Source : Etude QUALITEL : 4 200 personnes interrogées par IPSOS en avril et mai 2024

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements