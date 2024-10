Vie pro : Comment bien pour recruter et garder vos salariés en 2025 ?

En 2025, les entreprises devront davantage miser sur les salaires, les avantages sociaux, l’environnement et les rythmes de travail personnalisés pour garder leurs salariés car 1 Français sur 2 serait prêt à changer d’emploi pour un salaire plus important, dont 48 % pour 6 à 10 % d’augmentation.

Des salariés épanouis et fidèles contribue à la réussite d’une entreprise. En 2025, quels seront les leviers les plus attractifs pour recruter et garder vos salariés ? C’est la question que ROSALY, entreprise à impact social, a posée aux Français afin de mieux connaître les critères de recrutement et de fidélisation qui les séduiront l’année prochaine.

« Si certains critères restent logiquement en tête des préoccupations des Français ; comme le salaire, les avantages sociaux ; d’autres émergent sensiblement et présagent de bouleversements plus importants dans les années à venir : la notion de personnalisation. Les salariés sont de plus en plus attirés par des avantages en adéquation avec leurs besoins et leurs attentes : télétravail ou non, acomptes sur salaires, avances de frais, etc. C’est un facteur qui pèsera de plus en plus lourd dans leur choix de carrière », a commenté Arbia Smiti, fondatrice de Rosaly.

L’argent : le critère déterminant pour attirer ou fidéliser les salariés

Sans grande surprise, l’argent reste le critère numéro 1 pour attirer ou fidéliser les salariés et ce pour plus de 86 % des Français. L’aspect financier comprend la rémunération mais également les services liés à la rémunération comme les acomptes sur salaire, les avances de frais de santé, etc.

Le deuxième choix concerne l’environnement de travail pour 61 % des répondants, juste devant les avantages sociaux à 58 % comme les crèches, les tickets restaurants, etc.

Enfin, la possibilité de choisir son rythme de travail arrive à la quatrième place avec 57 % de représentativité. 100 % télétravail, mixte ou retour total au bureau, ce seront aux salariés de choisir ce qui leur convient le mieux.

5 autres solutions pour les retenir ou les attirer les salariés sans augmenter le salaire

Pour les entreprises qui ne sont pas capables d’augmenter les salaires de leurs employés, il reste 5 autres solutions pour les retenir ou les attirer.

Les primes, indemnités et autres gratifications annuelles sont prisées par 78 % des Français. 65 % sont sensibles à la participation aux bénéfices et autres intéressements. L’acompte sur salaire instantané et accessible à tout moment est plébiscité par plus de 61 % des salariés. Les comptes entreprises (PEE, PER, CET, etc.) sont également intéressants pour 55 % des personnes interrogées. Enfin, l’avance des frais de santé est un avantage non négligeable qui séduit plus de 52 % des salariés.

67 % des salariés souhaitent des avantages sociaux personnalisés

A la question « Seriez-vous plus fidèle à une entreprise qui propose des avantages sociaux personnalisés pour répondre aux besoins individuels ? » plus de 67 % des salariés répondent par l’affirmative. Une notion très importante qui permet de toucher chaque salarié en fonction de ses priorités et besoins.

1 Français sur 2 serait prêt à changer d’emploi pour un salaire plus important

Pour la nouvelle année qui approche, plus d’un Français sur deux (51 %) est prêt à changer d’employeur si celui-ci lui propose une rémunération plus importante. Pour passer à l’acte, 48 % d’entre eux demanderaient une augmentation de salaire comprise entre 6 % et 10 %.

39 % des Français veulent vraiment changer de travail en 2025

En revanche, dans les faits, une grande majorité des Français n’est pas prête à démissionner en 2025 juste pour obtenir plus d’avantages salariaux et sociaux. C’est ce que déclarent 58 % des personnes interrogées. Dans le détail, seulement 18 % sont disposés à changer de job et 21 % envisagent cette possibilité l’année prochaine.

Source : Enquête Rosaly réalisée auprès de 3 102 salarié(es) de plus de 18 ans en octobre 2024.

